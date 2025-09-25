Spalletti dimentica l’Italia, riparte con una nuova avventura

Dopo l’esonero dalla Nazionale dell’Italia per Luciano Spalletti si guarda al futuro con una nuova avventura, perché l’ex ct è pronto a rimettersi in gioco.

Arrivano delle novità che riguardano proprio quello che può accadere perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare e che riguardano la mossa che può fare l’allenatore italiano ex Napoli che in questo momento si ritrova senza panchina per quello che è accaduto negli ultimi mesi con la Nazionale. Può arrivare una nuova sfida per Luciano Spalletti che sicuramente non si tirerà indietro.

A spiegarlo è stato proprio l’allenatore stesso che potrebbe rimettersi in gioco nuovamente con una nuova sfida tornando a lavorare nel quotidiano con un altro club dopo aver già allenato diverse squadre italiane e ottenuto sempre ottimi risultati, quelli più recenti con Roma, Inter e Napoli.

Può accadere di tutto in vista dei prossimi mesi perché in Italia ci sono alcune società che non se la passano benissimo e possono approfittare proprio che uno dei migliori allenatori in Italia è attualmente senza contratto come Luciano Spalletti.

Spalletti pronto a tornare ad allenare un altro club

Proprio Spalletti ha parlato di quello che può essere il suo futuro, perché c’è tanta voglia di allenare nell’ex ct della Nazionale che è stato esonerato dall’Italia. La sua volontà era quella di continuare sulla panchina degli Azzurri ma non è stato possibile a seguito di alcuni risultati negativi.

A margine di quello che è stato il Festivale della “Letteratura sportiva, cultura sportiva, giornalismo sportivo”, ha parlato Luciano Spalletti che ha svelato alcuni retroscena e sensazioni in merito all’avventura che si è conclusa male e con un esonero con l’Italia.

Alla domanda ‘Sta pensando ad una nuova avventura?’, è stato lo stesso Spalletti a parlare del suo ritorno in panchina senza peli sulla lingua. L’allenatore ha spiegato che è stata forte la scottatura di quello che è accaduto con l’Italia, ma che presto si ripartirà naturalmente una volta che il dolore sarà completamente accettato e messo da parte.

Tanti i club che sognano Spalletti in Italia e all’estero e ora è solo questione di tempo.