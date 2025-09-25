Nuovo bomber in Serie A: Gasperini beffa Chivu

Un altro grande attaccante è pronto ad arrivare in Serie A: l’Italia accoglie un top player internazionale

Dopo gli arrivi di Luka Modric e Kevin Dee Bruyne, un’altra grande firma del calcio internazionale può approdare in Serie A a gennaio.

Mancano oltre tre mesi all’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma intanto si registrano già le prime voci e indiscrezioni relativi ai grandi movimenti di mercato che potrebbero verificarsi alla riaperture della sessione di trasferimenti. Anche se la nuova stagione calcistica è iniziata da poche settimane, ci sono infatti già giocatori scontenti e intenzionati a cambiare aria appena possibile, evidentemente anche sulla scorta di rapporti già tesi in passato.

Soprattutto all’estero, dove capita spesso di vedere giocatore di nome lasciati ai margini dai rispettivi allenatori. In tal senso, occhio alle possibili occasioni di mercato dalla Premier League, campionato ricco di giocatori di valore e talento e che non sempre riescono a trovare spazio nelle rispettive squadre. Interessante, in particolar modo, la situazione rappresentata dall’Arsenal, club che ha in organico molti calciatori di valore utilizzati poco o nulla dal tecnico Mikel Arteta.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per il bomber

I Gunners sono stati protagonisti di un avvio di stagione incoraggiante in Premier League, con dieci punti arrivati nelle prime cinque giornate di campionato. Ha fatto meglio solo la capolista Liverpool, a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate di Premier League.

Un inizio di stagione a cui non ha preso parte Gabriel Jesus, attualmente infortunato. L’attaccante brasiliano è reduce dalla rottura del legamento crociato e dovrebbe restare fermo ai box per qualche altro mese, in particolar modo fino a gennaio. Ma a prescindere dalla sua situazione fisica, l’intenzione di Gabriel Jesus è quella di chiudere la sua esperienza londinese iniziata nel 2022, quando fu prelevato dal Manchester City per oltre cinquanta milioni di euro.

Sullo sfondo ci sarebbe la possibilità di un ritorno in patria per vestire la maglia del Flamengo, ma non è da escludere un eventuale trasferimento in Serie A soluzione che gli consentirebbe di mettersi in mostra agli occhi del ct brasiliano Carlo Ancelotti in vista dei prossimi Mondiali. Il nome di Gabriel Jesus potrebbe fare comodo a diversi club italiani, su tutti Roma e Inter.