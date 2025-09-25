Milan, addio Maignan: lo scambio accontenta Allegri

Maignan sempre più lontano dal Diavolo, il club si prepara a uno scambio per trarre vantaggio dalla sua partenza: la svolta nel mercato invernale

Il nuovo Milan di Allegri sembra avere le carte in regola per puntare in alto. La squadra rossonera, nelle ultime gare, ha sfoderato prestazioni e risultati interessanti. E’ un Diavolo che ha la giusta qualità e non soltanto una ritrovata quadratura, la sua presenza in alta classifica è preoccupante per le rivali e può sancire la candidatura alla corsa al titolo.

Con Napoli e Juventus, scopriremo probabilmente l’effettiva consistenza del Milan. Arrivano gli scontri diretti con azzurri e bianconeri per capire davvero a che cosa la compagine rossonera possa ambire. Per ora, appare molto interessante il mix di nuove energie e di vecchi riferimenti. Uno di questi, naturalmente, è Mike Maignan, anche se il suo futuro appare comunque in bilico.

I discorsi sul portiere francese sono stati rimandati a dopo l’estate, nella quale la dirigenza ha preferito concentrarsi sul mercato in entrata e in uscita. Ma il rinnovo appare lontano e a questo punto è molto probabile che il 2026 segni la parola fine del suo percorso a San Siro. L’addio potrebbe anche essere anticipato a gennaio e il Milan vuole sfruttarlo per uno scambio.

Milan, il Chelsea vuole Maignan: in cambio la richiesta di Badiashile

Secondo ‘Football Insider’, in Inghilterra, per capitalizzare la partenza di Maignan il Milan sarebbe pronto ad accettare la corte del Chelsea. Ma non è detto che la società ritenga che passare all’incasso sia la migliore soluzione.

Molto meglio, forse, individuare un giocatore da trattare con i londinesi, con cui, storicamente, i rapporti sono sempre ottimi. E il profilo giusto potrebbe essere Badiashile, difensore già seguito in passato, che potrebbe dare il contributo definitivo per blindare una difesa in cui la coperta appare ancora leggermente corta.

Milan, caccia all’erede di Maignan: il preferito è Caprile, ma c’è l’idea francese

Far partire Maignan a gennaio significherebbe, comunque, dover trovare subito il suo sostituto. E il Milan in questo ha le idee chiare. In cima alla lista c’è Caprile.

L’ex portiere del Napoli, con la maglia del Cagliari, sta salendo di livello e i sardi hanno deciso di puntare con decisione su di lui. Ma un’offerta importante potrebbe cambiare le carte in tavola. Servirebbero almeno 20 milioni di euro a gennaio, con una mossa d’anticipo su Inter e Juventus che pure ci pensano. Ma l’alternativa si chiama Guillaume Restes, 20enne del Tolosa, in Francia.