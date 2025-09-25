Juventus, affare da 50MLN dal Bayern Monaco – Fabrizio Romano

La Juventus sta cercando i nomi adatti per migliorare ancora di più la rosa di Tudor: spunta un colpo dal Bayern Monaco.

I bianconeri in estate hanno apportato grandi novità alla squadra, provando a far crescere ancora di più lo spogliatoio che ora sta dando le prime risposte importanti, proprio come volevano la dirigenza e la tifoseria dopo un’annata complicata, terminata con la qualificazione in Champions League negli ultimi istanti dello scorso campionato.

La Juve ha obiettivi e ambizioni importanti e sa che per raggiungerli dovrà sborsare anche cifre di alto livello per portare a Torino calciatori di primissima fascia.

Calciomercato Juventus: spunta un nome dal Bayern Monaco

La rosa della Juventus è sicuramente molto forte e competitiva ma servono ancora tanti innesti per poter portare la squadra a un livello superiore e poter colmare definitivamente il gap con le altri big della Serie A e mettersi alla pari anche con tante grandi d’Europa.

La Juve ha grandi ambizioni e vuole fare in modo che dal mercato possano arrivare nomi importanti e giovani in rampa di lancio, così da poter permettere anche ai tifosi di sognare in grande.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta spingendo per chiudere un affare d’oro con il Bayern Monaco: ci hanno già provato in estate.

Juventus, retroscena Stanisic: all-in per lui in estate

La Juventus ha bussato alla porta del Bayern Monaco per Josip Stanisic in estate. I bianconeri hanno cercato a lungo un nuovo esterno difensivo che potesse fare la differenza con effetto immediato e prendersi il posto da titolare ma non sono riusciti a chiudere il colpo che avrebbero voluto.

Fabrizio Romano ha svelato un importante retroscena di mercato che riguarda l’estate della Juventus. I bianconeri avrebbero voluto a tutti i costi Josip Stanisic dal Bayern Monaco ma il club bavares ha proposto una controfferta che non ha convinto Tudor e Comolli.

“50 milioni per Stanisic o possiamo cedervi Boey”, è stata la risposta dei bavaresi: la Juventus ha declinato e alla fine si è accontentata dei difensori già presenti in rosa e ha poi deciso di puntare su Joao Mario.

La Juventus torna su Stanisic? Le ultime

La Juventus potrebbe tornare alla carica per Josip Stanisic a fine stagione, magari con un importante gruzzoletto da poter sfruttare per portare a Torino il difensore croato che sta iniziando a fare seriamente la differenza in Bundesliga.

Anche i 50 milioni chiesti qualche mese fa potrebbero non bastare ma la Juve ci proverà: è un pallino e un pupillo di Igor Tudor che vorrebbe allenarlo e renderlo un pilastro della Juventus del futuro.