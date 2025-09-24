Juventus: colpo dal Real Madrid, lo prendono a gennaio

Cambiano i programmi della Juventus. Comolli ha preso altro tempo e sta portando avanti un altro affare per gennaio. Il giocatore può arrivare direttamente da Madrid.

Occhi vigili, in casa Juventus, sul tesserato del Real che è pronto a chiudere la sua esperienza in Spagna.

Questi saranno i mesi decisivi per poter trovare la quadra e ufficializzare il colpo già nel mercato di gennaio.

I dirigenti hanno tutto il tempo per intavolare la trattativa con il Real Madrid che, questa volta, non ha chiuso le porte all’idea di cedere il calciatore nel prossimo mercato di gennaio.

Valutazioni in corso da parte dei bianconeri che sono già a lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato.

I dirigenti sono in costante contatto con alcuni agenti e intermediari che non hanno mai smesso di lavorare, nonostante la fine della campagna trasferimenti.

Chi prende la Juventus dal Real Madrid? Il nome

Dalla Spagna sono sicuri e rilanciano la notizia relative al possibile arrivo alla Juventus del giocatore del Real Madrid che ormai è pronto a lasciare la Spagna per arrivare in Italia.

Chiuso da una folta concorrenza, questa può essere la volta buona che il ragazzo lascia i Blancos per tentare una prima esperienza in Serie A.

Accostato già in passato ad altre società italiane, la Juventus si è iscritta alla lista di corteggiatrici per lo spagnolo che spinge per poter chiudere l’avventura al Real e provare a giocare con più continuità in un’altra società europea.

L’obiettivo è arrivare ai Mondiali con la Spagna, in programma nel 2026. Ecco perché anche l’entourage spinge per portare via dal Real Madrid Dani Ceballos, che è sempre nel mirino della Juventus.

Dani Ceballos alla Juventus?

La Juventus ha messo, di nuovo, nel mirino Dani Ceballos, l’intenzione – questa volta – è quella di chiudere l’affare in vista del mercato di gennaio.

Secondo Fichajes.net, gli intermediari si sono già recati a Torino per poter discutere dei termini economici con Comolli che ha preso in mano la pratica.

Ovviamente, l’affare dovrà essere chiuso già da adesso per il mercato invernale, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già all’apertura della sessione. Non resta che attendere, dunque, riguardo le prossime mosse del club bianconero che tiene sempre in considerazione questa opzione, con un jolly duttile come Ceballos da poter sfruttare sia sulla trequarti che a centrocampo.