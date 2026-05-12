Milan, furia Cardinale per il mercato: ora sono tutti sotto accusa

Un club in bilico tra orgoglio e inquietudine: a San Siro soffia vento caldo, Gerry Cardinale spinge per alzare l’asticella e il Milan si gioca l’anima in due partite. Il resto verrà dopo.

Il momento è teso. Lo vedi nei volti fuori da San Siro, lo senti nei cori che cambiano tono al primo passaggio sbagliato. Gerry Cardinale è deluso, ma non ha perso la rotta: il proprietario di RedBird vuole un Milan che vinca e che cresca.

Lo ha detto, lo ha mostrato con investimenti e scelte forti. Il progetto partito a maggio aveva portato entusiasmo e anche la classifica era salita. Poi, negli ultimi due mesi, qualcosa si è rotto. Cinque ko nelle ultime otto non sono un dettaglio.

Da oltre oceano la linea è chiara: niente processi adesso. Uniti, compatti, testa all’obiettivo fissato l’estate scorsa. Entrare tra le prime quattro. È il faro nella notte, l’unica bussola possibile in questo finale.

Il peso della Champions

Mancano due giornate. Con due vittorie, contro Genoa e Cagliari, il Milan sarebbe almeno quarto in base alla foto attuale della classifica. Qui sta la differenza tra respirare e ansimare. La Champions League porta prestigio, motivazioni, ricavi da decine di milioni già tra accesso e gironi. Europa League o, peggio, Conference League sono un altro pianeta: meno risorse, meno attrattività, meno margine per costruire.

È anche una questione d’identità. Il Milan europeo decide il proprio destino, non lo subisce. È questo il non detto che vibra nelle parole di Cardinale. È questo che chiede la tifoseria, che ieri ha alzato la voce ma non ha girato le spalle. L’obiettivo è a portata se la squadra ritrova ritmo, coraggio, pulizia nelle scelte negli ultimi trenta metri.

Dopo il 24 maggio, a stagione chiusa, scatteranno le valutazioni. Complete, fredde, senza sconti. È la promessa interna. Oggi, però, c’è un target da centrare. Poi si parlerà del resto.

Dirigenza, mercato e nodo panchina

Il mercato non ha funzionato come doveva. Pochi innesti hanno inciso davvero, qualcuno ha dato segnali, altri si sono persi tra adattamento e infortuni. Un dato però è condiviso in società: si poteva fare meglio, e si doveva farlo prima.

La dirigenza è sotto esame in blocco: area sportiva, scouting, strategie finanziarie, fino al ruolo di chi fa da ponte con la proprietà, come l’advisor Zlatan Ibrahimovic. Responsabilità diverse, ma incrociate. La sensazione diffusa, soprattutto in caso di mancato accesso alla Champions, è di una possibile rivoluzione ai piani alti di via Aldo Rossi. Anche il nodo allenatore pesa: continuità con correttivi oppure ripartenza radicale? Dipenderà dal piazzamento e dalla tenuta del gruppo in queste due gare.