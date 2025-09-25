Inter, trovato il post-Acerbi: arriva un 2004 a 30MLN

L’Inter è alla ricerca di un nuovo difensore centrale giovane, di grande qualità e già con esperienza europea per sostituire Francesco Acerbi.

I nerazzurri hanno iniziato questa stagione con la volontà di tornare a vincere trofei e di tornare in cima come fatto lo scorso anno ma con un esito diverso. Ci sono ancora tante scorie da smaltire ma Cristian Chivu pensa di aver trovato il modo giusto per rendere la sua squadra di nuovo tra le più forti e convincenti dell’intera Serie A e anche in Europa.

All’Inter mancano ancora dei calciatori importanti che possono fare la differenza per il futuro: ora la dirigenza sta lavorando all’innesto di un nuovo difensore centrale per il post Acerbi.

Calciomercato Inter: colpo in difesa

L’Inter ha iniziato la nuova stagione con ambizioni ben precise. I nerazzurri vogliono tornare in cima sia in Serie A che in Europa e stanno provando a lavorare al meglio con il piano Chivu che deve anche risanare le ferite ancora fresche della passata stagione.

Il futuro dell’Inter passa anche dalle mosse di calciomercato che possono esserci a gennaio o in este: serve un nuovo difensore centrale per sostituire Francesco Acerbi, prossimo all’addio.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha individuato il nuovo difensore centrale a cui affidare l’immediato futuro: arriva dal Club Brugge.

Inter, per la difesa c’è Joel Ordonez

L’Inter ha fissato la priorità sull’acquisto di un nuovo difensore centrale: serve un calciatore giovane e di grande affidabilità a cui poter consegnare le chiavi della difesa potenzialmente per i prossimi 10 ann.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’Inter ha in mente di acquistare Joel Ordonez in difesa in vista della prossima stagione. Il centrale ecuadoriano classe 2004 è di proprietà del Club Brugge e si sta dimostrando di assoluta affidabilità. Sfiora i 190cm e quindi anche fisicamente è imponente e fa della marcatura asfissiante e dell’anticipo sull’avversario i suoi punti di forza.

Ordonez può essere il giusto sostituto di Francesco Acerbi che a fine stagione saluterà i nerazzurri. L’Inter può pensare di anticipare il colpo Ordonez a gennaio così da permettergli di iniziare un processo di adattamento utile a renderlo immediatamente titolare nella prossima annata.

Colpo Ordonez all’Inter: le cifre

L’Inter ha individuato in Ordonez il nome giusto a cui potersi affidare per il futuro. Il gigante classe 2004 sta muovendo passi importanti anche in Champions League essendo un titolare da due stagioni nella competizione europea e quindi ha già l’esperienza giusta per essere catapultato in nerazzurro.

Inter e Club Brugge possono trovare l’accordo per Joel Ordonez sulla base di 30 milioni di euro: il difensore ha aperto alla destinazione milanese e sta valutando anche l’addio già a gennaio.