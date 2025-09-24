Nuovo portiere per l’Inter: arriva grazie a Maignan

Dal grande rivale Maignan, in forza al Milan, l’assist per l’Inter: così i nerazzurri possono mettere le mani sul portiere del futuro

Le rivalità delle squadre, in campionato e in coppa, sono tornate a esprimersi prevalentemente sul campo, com’è normale che sia nel momento in cui la stagione entra nel vivo. Ma anche in momenti come questo è inevitabile guardare già al mercato che verrà. E per questo motivo c’è da fare attenzione agli intrecci che possono prendere vita all’improvviso. Come quello tra Inter e Milan, per una rivalità che in campo e fuori è sempre molto viva.

Le due milanesi, in questa stagione, coltivano entrambe ambizioni di alto livello, sognando di essere in cima alla lista delle contendenti con il Napoli per lo scudetto. Il ruolo di favoriti per il titolo per quanto riguarda gli azzurri al momento, per il mercato e per le prestazioni già sfoderate in campo, non si mette in discussione, tutt’altro. Tra le rispettive difficoltà, sia nerazzurri che rossoneri stanno tentando di emergere. Il derby a distanza è in corso e anche sul mercato si prepara a riaccendersi. Con una interessante novità in vista.

Infatti, a sorpresa, può essere Mike Maignan a regalare all’Inter il nuovo portiere. Non parliamo di un clamoroso cambio di casacca del francese nella stessa città, ma di uno scenario piuttosto particolare.

Inter, ritorno di fiamma per Lammens: già bocciato dal Manchester United

Infatti, Mike Maignan è nel mirino del Manchester United. Nonostante i ‘Red Devils’, di recente, abbiano sostituito Onana con Lammens, portiere che era stato già seguito dai nerazzurri.

Il belga non sta convincendo, la dirigenza dello United pare essersi già pentita dell’acquisto. Per tornare ad alti livelli serve altro. Ecco perché il francese del Milan a parametro zero sarebbe un grande investimento. In Inghilterra, ne parlano già diversi siti, in considerazione del fatto che per ora il rinnovo di Maignan col Diavolo non appare in vista, tutt’altro. Questo rimetterebbe Lammens già sul mercato a un solo anno di distanza e l’Inter potrebbe dunque approfittarne.

Inter, Sommer torna titolare ma per poco: si guarda già al futuro

Nel frattempo, in casa nerazzurra si sta cercando di tacitare i mugugni delle prime partite stagionali. Insomma, di spegnere il caso Sommer.

Lo svizzero, dopo gli errori con la Juve, si è rifatto con l’Ajax. Con il Sassuolo, gli ha lasciato il posto Martinez, per mettere alla prova lo spagnolo. Sommer rimarrà comunque titolare nel prosieguo della stagione, come annunciato da Chivu, ma è chiaro, per l’età dell’elvetico, che il problema della sua sostituzione si sta già affrontando.