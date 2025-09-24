Unai Emery in Serie A: lo strano annuncio, va in una big

Unai Emery è uno degli allenatori più bravi in circolazione e in futuro può approdare in Serie A: è arrivato il suo annuncio in conferenza.

L’allenatore spagnolo ha vinto tantissimo in carriera, ha fatto molto bene soprattutto al Siviglia e ora sta scrivendo pagine di storie anche all’Aston Villa. Da quando è approdato in Premier League ha riportato i Villains a giocarsi l’Europa a livelli importanti: due stagioni fa ha raggiunto la Champions League, giocata lo scorso anno, arrivando fino ai quarti di finale. Ora è impegnato in Europa League e il suo primo avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano.

Il nome di Unai Emery è stato spesso accostato alla Serie A ma non ha mai avuto modo di vivere un’esperienza nel calcio italiano: tutto può cambiare a fine stagione.

Serie A: Unai Emery allenerà una big

Unai Emery si è distinto in Liga e in Premier League negli ultimi anni per aver portato grandi novità tecnico-tattiche nei due campionati e per aver fatto diventare “big” due squadre inizialmente normali come Siviglia e Aston Villa.

In Spagna ha vinto con Siviglia e con il Villarreal, è diventato il “re” dell’Europa League e ora proverà a portare a Birmingham questo prestigiosissimo trofeo di cui è grande esperto.

Secondo le ultime notizie di mercato, Unai Emery può arrivare in Serie A a fine stagione: è arrivato uno strano annuncio del tecnico spagnolo in conferenza stampa.

Unai Emery in Serie A? Il suo annuncio

Domani sera l’Aston Villa di Unai Emery affronterà il Bologna nella prima partita di Europa League, gara già importantissima per capire a che punto sono le due squadre che non hanno inziato nel migliore dei modi i rispettivi campionati e che hanno la possibilità di riscattarsi.

In conferenza stampa Unai Emery ha parlato della Serie A e delle qualità del campionato italiano, apprezzandone tanto il modo di sviluppare il gioco. “Mi piace tanto il calcio italiano”, ha detto Unai Emery, aprendo di fatto a un suo futuro italiano.

“Giocano bene a calcio e sono solidi, ci sono molti duelli uno contro uno che vengono proprio dal loro stile di gioco”, ha poi concluso l’allenatore spagnolo che a fine stagione potrebbe decidere di approdare in Serie A.

Dove può allenare Emery in Serie A?

Unai Emery è uno dei migliori allenatori in giro per l’Europa e può approdare in Serie A. Sì, ma in quale squadra? La Fiorentina potrebbe essere un’opzione importante per la prossima stagione ma solo a patto che si piazzerà tra le prime 6 nella classifica finale.

Lo spagnolo, però, può puntare anche più in alto e ambire a una piazza come Napoli o Inter se i due club dovessero decidere di dire addio ai rispettivi allenatori a fine stagione.