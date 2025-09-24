Ribaltone in panchina: Maresca firma in Serie A dopo l’esonero

A sorpresa il tecnico italiano potrebbe lasciare il Chelsea e per lui potrebbero aprirsi le porte del nostro campionato magari sin da subito

Un Mondiale per Club vinto e una stagione comunque molto positiva non serve a Enzo Maresca ad avere la panchina al sicuro. Anzi il suo posto sarebbe a rischio per un inizio di anno non proprio eccezionale e qualche diverbio con alcuni giocatori. Secondo le ultime indiscrezioni, Cole Palmer avrebbe chiesto alla società di esonerare il tecnico per dare uno scossone. Una ipotesi che ad oggi resta molto remota per diversi motivi, ma di certo è una questione da seguire.

L’eventuale esonero, comunque, non porterebbe Maresca a restare troppo senza panchina. Il lavoro fatto con il Chelsea è davvero molto apprezzato da diversi club e non è da escludere che ci possa essere magari un tentativo da parte di una squadra di Serie A per l’italiano. Ad oggi si tratta di una suggestione più che di un qualcosa di concreto e vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane.

Maresca in bilico al Chelsea: possibile arrivo in Serie A

Il futuro di Maresca rischia di essere lontano dal Chelsea. Il tecnico italiano non sta convincendo in questo inizio di stagione e il litigio con Palmer potrebbe rappresentare una sorta di rottura non semplice da sanare. Quindi nel corso dei prossimi giorni si potrebbe magari optare anche per un esonero con la possibilità di prendere un tecnico pronto a rilanciare i Blues dopo una partenza sicuramente a rilento.

Ma il profilo di Maresca potrebbe presto diventare utile per quanto riguarda un club di Serie A. La Fiorentina di Pioli non convince e, senza cambio di passo, è possibile un esonero del tecnico parmense. E chissà che non si possa puntare sull’ex centrocampista visto anche l’ottimo lavoro fatto con il Chelsea in questi mesi. Naturalmente prima si dovrà interrompere il rapporto con i londinesi.

Si tratta di una questione da seguire con attenzione nel corso dei prossimi giorni. La posizione di Maresca non è più così solida come magari qualche mese fa e la soluzione Fiorentina è da tenere in considerazione visto che parliamo di una squadra alla ricerca di un tecnico capace di aprire un ciclo. Maresca con il Chelsea ha sicuramente dimostrato di poterlo fare e vedremo se si potrà vederlo in Italia oppure resterà a guidare i londinesi.