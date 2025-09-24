Pellegrini una big italiana: c’è la svolta, l’annuncio in diretta

Il centrocampista italiano ha deciso il derby e quel gol potrebbe cambiare la sua stagione. E ci sono delle novità importanti sul suo futuro

Da giocatore con le valigie in mano a uomo derby. Lorenzo Pellegrini è riuscito ancora una volta ad essere decisivo nella partita sicuramente più importante per la Roma. Una rete che, come successo già la scorsa stagione, potrebbe cambiare anche il suo futuro. Il condizionale è d’obbligo anche perché c’è un dettaglio da non trascurare: il contratto in scadenza al termine della stagione. Una situazione che potrebbe portare i giallorossi a ragionare su una sua cessione già nel calciomercato invernale.

Naturalmente la strada per gennaio è molto lunga e la strategia può cambiare da un momento all’altro. Di certo il gol nel derby potrebbe cambiare la sua prima parte della stagione. Poi durante il calciomercato invernale si vedrà se ci saranno le condizioni di continuare insieme o Pellegrini lascerà la Roma.

Calciomercato: Pellegrini via dalla Roma? L’annuncio

Il futuro di Lorenzo Pellegrini ad oggi è ancora tutto da decidere. Milan e Juventus restano alla finestra per capire la fattibilità di questa operazione magari già durante il calciomercato invernale. Il contratto in scadenza nel 2026 rende l’affare assolutamente possibile, ma attenzione ad una possibile sorpresa da parte della Roma.

Intercettato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro il Nizza, Massara non ha chiuso la porta ad un rinnovo con la Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha confermato che nessuno scenario è precluso perché si tratta di un calciatore forte e molto attaccato alla maglia. A Trigoria, dunque, si prenderanno del tempo per capire le prestazioni di Pellegrini prima del calciomercato invernale. Se queste saranno positive, allora ci sarà il rinnovo. Altrimenti la cessione a gennaio diventerebbe quasi certa visto il contratto in scadenza a giugno.

La Juventus, in particolare, resta alla finestra. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e Pellegrini rappresenta una pista da attenzionare senza rinnovo nel calciomercato invernale. Vedremo cosa succederà e anche quali saranno le scelte da parte della Roma.

Mercato: Pellegrini fra rinnovo e addio

I prossimi mesi saranno fondamentali per capire il futuro di Pellegrini. La Roma non ha chiuso ad un suo rinnovo anche se ad oggi sembra davvero una ipotesi molto remota. Possibile che si possa optare in maniera definitiva ad una cessione nel calciomercato invernale visto il contratto in scadenza.

Per il momento la Juventus resta alla finestra e vedremo quali saranno le scelte anche dello stesso club bianconero, che da tempo è sulle tracce di Pellegrini.