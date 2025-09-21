Addio Roma: è già tutto deciso, dove andrà Pellegrini

“Era già tutto previsto…”, così contava Cocciante in una sua celebre canzone. Ed è proprio quello che sta succedendo alla Roma, con il caso Pellegrini che ha conquistato spazio alla vigilia del derby della Capitale.

L’esclusione del capitano, che ormai è un desaparecidos del nuovo corso gasperiniano, apre un punto di domanda riguardo la volontà della società di recupera o meno il calciatore.

E la questione è stata posta anche da Gasp alla vigilia del derby della Capitale fra Lazio e Roma. Un messaggio chiaro riguardo le intenzioni dell’allenatore di valutare o meno Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026.

Il tema Pellegrini è finito al centro del dibattito romanista. Gasperini, in conferenza stampa, è tornato a parlare della questione e di come il calciatore sia ormai fuori dai piani della società.

Ovviamente, in una situazione come questa, considerando gli stop di Dybala e il mancato recupero di Bailey, un elemento come Pellegrini può far a caso della Roma.

Ecco perché non si esclude il possibile esordio stagionale proprio nella stracittadina per eccellenza.

Roma: quale sarà il futuro di Pellegrini?

Dopo un’estate passata con le valigie in mano, fra ipotesi inglese e scambio con il Milan, alla fine Pellegrini è rimasto a Roma.

E proprio alla vigilia del derby contro la Lazio, Gasperini si è soffermato sul capitano della Roma.

“Cosa si aspetta da Pellegrini? Oltre alle qualità deve dimostrare di essere un grande atleta. Le sue potenzialità sono davvero alte, deve dimostrarlo. Qualche anno fa, a tratti, ha fatto vedere il suo potenziale. E’ un giocatore monitorato anche dalla Nazionale. Deve dare il massimo. Ha 29 anni ed ha le qualità per fare tutto”.

Un messaggio chiaro da parte dell’allenatore che comunque ha già ricevuto l’input dalla società, che a prescindere non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2026.

“Posso recuperarlo perché a me serve il miglior Pellegrini ma alla società va bene questo? Al momento devo recuperare tutti, anche chi è inviso a società e tifosi”.

Pellegrini via dalla Roma, futuro in Arabia o in Turchia

L’ingaggio da 4,5 milioni a stagione pesa come un macigno sul bilancio della Roma, che ha già deciso di fare a meno di Pellegrini la prossima stagione.

Non è da escludere un addio anticipato a gennaio, con l’Arabia Saudita o la Turchia che può essere una meta possibile per l’ex Sassuolo che in Italia è monitorato anche da Inter e Napoli, pronte ad approfittare dell’eventuale occasione.