Juve, primo colpo di gennaio: Guardiola lo manda in prestito

Per la Juventus, in arrivo volti nuovi nel mercato invernale per puntare allo scudetto: dal City il nome giusto per accontentare Tudor

Dopo il mezzo passo falso di sabato scorso, con polemiche annesse, contro il Verona, la Juventus prova a ripartire, ma adesso il calendario si fa piuttosto intenso per i bianconeri. Che da qui alla pausa avranno un trittico di impegni niente affatto banale e che potrà dire molto sulle proprie ambizioni a carattere generale in questa stagione agonistica. Atalanta, Villarreal e Milan, tra campionato e Champions, gare difficili ma da non sbagliare, per confermare le buone impressioni di questo primissimo scorcio di stagione.

La Juventus ha mostrato senza ombra di dubbio il giusto potenziale per puntare in alto, ma c’è qualche difetto da limare. Non così buona la tenuta difensiva, che ha evidenziato qualche crepa tra le gare con Inter, Borussia Dortmund e Verona. I problemi della retroguardia sono probabilmente riconducibili anche a un lavoro di filtro non ottimale a centrocampo. Ed ecco perché quello appare il primo reparto in cui intervenire per aumentare qualità e quantità delle alternative a disposizione. Nel mirino, c’è un giocatore che può arrivare dal City di Guardiola, per provare a risolvere qualche problema.

Juventus, idea Kalvin Phillips in prestito: affare low cost, ma c’è una sfidante in Serie A

La compagine britannica ha diversi calciatori di altissimo livello in tutti i reparti, lo sappiamo, ma non per tutti c’è lo spazio che desiderano. Kalvin Phillips è rimasto al City in estate, ma sembra destinato ad andare via.

Qualche anno fa, era uno dei migliori centrocampisti inglesi in circolazione, poi qualche infortunio di troppo e un rendimento non all’altezza lo hanno condizionato. Dopo i prestiti al West Ham e all’Ipswich, vuole rilanciarsi. Secondo l’insider di mercato Ekrem Konur, la Juventus è in prima fila per le sue prestazioni, la formula del prestito semestrale potrebbe essere l’ideale. Ma attenzione anche al Milan, che ci sta pensando nello stesso modo.

Juventus, Tudor alla ricerca di nuove soluzioni a centrocampo: il flop Koopmeiners è un problema

Per adesso, la Juventus, in mezzo al campo, si regge sulle prestazioni di Locatelli e Khephren Thuram, che però non potranno tirare sempre la carretta. C’è carenza di alternative, anche perché Koopmeiners non riesce proprio a ritrovarsi.

Si sperava che il centrocampista olandese, dopo una estate con una preparazione più attenta e in un sistema di gioco che conosceva meglio, potesse essere più brillante, ma per ora le cose non sono andate così, affatto. Per questo motivo, Tudor ha bisogno di energie nuove in quella zona di campo, se vuole condurre la Juventus verso traguardi importanti.