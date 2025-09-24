Juve, il “predestinato” a gennaio: le cifre del colpo sul 2008

È uno dei migliori giovani talenti italiani, il difensore di Aversa che nel week-end sfiderà la Juventus con la maglia dell’Atalanta.

Un predestinato vero e proprio che, a gennaio, potrebbe rientrare tra le idee della Juventus che in passato ha già prelevato calciatori dalla Dea e che si trova con la voglia di inserire nell’organico già forte di Igor Tudor un calciatore di enorme spessore e dalla giovanissima età.

Si tratta di un calciatore che, a causa dell’emergenza venuta fuori per Ivan Juric, si trova catapultato in una realtà che già ha vissuto nella passata stagione. Quest’anno con la formazione orobica ha trovato l’esordio sia in campionato che in Champions League, nonostante i soli diciassette anni considerando che si tratta di un classe 2008. Sabato c’è la Juventus, club contro il quale aveva trovato l’esordio in Serie A e chissà che non ci sia proprio la Juventus nel suo destino, visto che sarà di nuovo contro i bianconeri che, come sottolineano da La Gazzetta dello Sport, proprio il difensore dell’Atalanta ed ex Genoa, giocherà titolare nella sfida di sabato alle 18 all’Allianz Stadium.

Juventus-Atalanta: è la sfida del predestinato coi bianconeri nel destino

Lo scrive la rosea, c’è la Juventus nel destino del giovane fuoriclasse dell’Atalanta che un anno fa, l’esordio in Serie A, lo ha trovato proprio contro la Juventus. E adesso i bianconeri se li ritrova contro, nella gara ad alta quota di sabato alle 18, con i bergamaschi che vogliono far bella figura, prima di viversi il secondo appuntamento in Champions League dove Ivan Juric spera di dimenticare presto la sconfitta venuta fuori alla prima contro i campioni d’Europa del PSG.

Tudor contro Juric vede i diversi assenti nella difesa del tecnico dell’Atalanta, che dovrà infatti fare a meno di Scalvini e Hien, dovendo affidare la difesa proprio ad Honest Ahanor, centrale nativo di Aversa che si troverà titolare in difesa, a marcare Vlahovic, Yildiz o chi ci sarà davanti a sé.

Gran vera prova di maturità per il calciatore che può ambire a grandi squadre come quella che sarà alla Juventus, considerando come ha cominciato la sua carriera, già da giovanissimo. L’Atalanta, ancora una volta, dimostra quanto sia importante puntare sui giovani. E lo farà ancora, questo sabato, schierando titolare l’ex Genoa e colpo sul quale ha puntato la società nell’ultima estate.

Le cifre del colpo Honest Ahanor: ipotesi per il futuro alla Juve

La Juventus, volesse mettere le mani sul cartellino di Honest Ahanor, dovrà passare dalla Dea e non sarà poi così semplice. Discorso analogo per i top club che ci proveranno sul giovane talento di Aversa perché gli orobici, qualche mese fa, lo hanno pagato ben 17 milioni.

Ne serviranno almeno 25-30 per convincere l’Atalanta a separarsene, in particolar modo se dovesse mettere in evidenza una stagione ad alti livelli lo stesso difensore arrivato dalle giovanili del Genoa.