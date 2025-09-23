Rissa in campo, Simeone perde la testa: pesante squalifica

Diego Simeone è uno degli allenatori più importanti al mondo ma anche uno dei più fumantini: la rissa in campo gli costa caro.

Il tecnico argentino è ben noto per i grandi risultati ottenuti nella sua lunga esperienza con i Colchoneros e anche per il suo carattere non proprio semplicissimo da gestire, anche per la sua società, oltre che per le squadre avversarie e per i calciatori che ogni giorno lavorano con i suoi metodi tutt’altro che semplicissimi.

Diego El Cholo Simeone è stato protagonista di una rissa in campo pochi giorni fa e ora la UEFA non lo perdona: arriva una squalifica che rischia di essere pesantissima.

Simeone nel caos dopo la rissa: cosa è successo

Il carattere di Diego Simeone è ben noto a tutti nel mondo del calcio. È un allenatore estremamente passionale e fuori dal campo anche molto tranquillo ma nei 90 minuti di una partita è molto fumantino e completamente immerso nella partita, quasi come se la giocasse anche lui.

Pochi giorni fa Diego Simeone è finito su tutte le prime pagine dei giornali del mondo per una rissa in campo che ha creato tanti commenti negativi per la sua reazione.

Diego Simeone è al centro di grandi polemiche dopo quanto accaduto nella partita contro il Liverpool la scorsa settimana ad Anfield: ha litigato con un tifoso a bordo campo.

Rissa con un tifoso: Simeone perde la testa a Liverpool

La partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid è stata giocata ad altissimi livelli da entrambe le squadre ma vinta, poi, dai padroni di casa. E il risultato finale ha mandato su tutte le furie Diego Simeone: ha litigato con un tifoso a bordo campo.

Sul finale della partita, Diego Simeone si è scagliato contro un tifoso seduto alle sue spalle. Le immagini sono state clamorose perché per fermare la furia del tecnico argentino non sono bastati calciatori e staff e c’è stato bisogno dell’intervento di diversi stewards.

El Cholo ha poi ribadito che ha perso le staffe dopo che il tifoso in questione lo ha pesantemente insultato per tutta la partita. Ora la UEFA pensa di prendere provvedimenti contro Simeone.

Squalifica per Diego Simeone: una giornata

La UEFA sta valutando una sanzione per Diego Simeone. Ma non dovrebbe essere un lungo stop per il tecnico dell’Atletico Madrid: rischia una giornata di squalifica e una possibile multa economica.

Simeone salterebbe il prossimo match dell’Atletico Madrid contro l’Eintracht Francoforte al Metropolitano. Qualunque sia la decisione, il club spagnolo ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso ufficiale.