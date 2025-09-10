Inter, ecco il nuovo numero 10: lo regala Simeone

Il ‘Cholo’ fa un favore alla sua ex squadra: l’Inter sorride e prepara il prossimo grande colpo

Le prossime settimane saranno già cruciali per definire il futuro dell’Inter. Il club nerazzurro si rimette in gioco dopo che nella stagione scorsa, alla fine, ha vissuto momenti burrascosi, concludendo a zero titoli e con la fine improvvisa del ciclo Simone Inzaghi. Compito non facile, per Cristian Chivu, quello di provare a ripartire, riproponendo la squadra ad altissimi livelli. La compagine rimane molto forte, ma le incognite sono numerose.

E’ una Inter che deve dimostrare di aver smaltito le tossine fisiche e mentali della scorsa primavera, anche se ha lasciato già un indizio non proprio positivo in merito, con la sconfitta con l’Udinese che ha fatto suonare un piccolo campanello d’allarme. Dalle prossime gare con Juventus e Ajax, in campionato e in Champions League, si capirà già molto.

Le riflessioni riguarderanno, in caso, le mosse da attuare in vista del futuro, con un mercato che ha partorito una sorta di rivoluzione soltanto accennata. Il gruppo storico è rimasto, con alcuni nuovi innesti che però non sono designati, almeno per il momento, per essere le colonne future della squadra. Ecco perché ci si attende molto dalle prossime finestre di trasferimenti. A gennaio, grazie a Simeone, potrebbe arrivare il nuovo numero 10 del club.

Atletico Madrid, allarme flop per Thiago Almada: l’Inter può prenderlo a gennaio

Numero 10 inteso come nuovo regista e non come erede di Lautaro Martinez, chiariamolo. Ma Thiago Almada, già seguito dall’Inter in passato, torna prepotentemente nei radar.

L’argentino è stato uno degli acquisti di una brillante campagna, da parte dell’Atletico. Tuttavia, a quanto sostiene ‘Elgoldigital’, sia il suo impatto che quello di Alex Baena non viene reputato sufficiente. Sul mercato, si cercherà di prendere qualcun altro, per fare da vero regista di centrocampo, e questi sarà nei piani Rodrigo Mora del Porto. L’Inter ha dunque l’occasione, a gennaio, di mettere le mani sull’ex Botafogo e Lione.

Inter, Calhanoglu e un addio solamente rimandato

La sensazione è che sia lui a poter prendere il posto di Calhanoglu nell’Inter. Il turco è rimasto, ma probabilmente non lo farà a lungo.

Si è ripreso a parlare di un potenziale trasferimento al Galatasaray, il clima attorno al giocatore non è dei migliori, dal punto di vista tecnico e ambientale. L’Inter, insomma, inizia già a guardare a un futuro senza di lui e del resto, col contratto in scadenza nel 2027, non si può fare altrimenti.