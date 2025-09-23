PSG, altro cambio in porta? Spunta lo scambio a gennaio in Serie A

Disastroso l’inizio del portiere del PSG, che ha sostituito Donnarumma. Qualcuno a Parigi rimpiange Gigio ed è possibile un altro cambio in porta.

L’ex estremo difensore del Lille è finito al centro delle polemiche, per i tifosi del PSG che ieri hanno accolto Donnarumma a Parigi per la premiazione al Pallone d’Oro che lo ha visto come miglior portiere al mondo, tra i sorrisi dei presenti e di Gianluigi Buffon che lo vede come suo erede diretto tra i pali dell’Italia.

L’addio di Donnarumma ha aperto una “ferita” per i tifosi del PSG che, seppur sostenendo l’estremo difensore francese, hanno visto il portiere uscire a vuoto nel “Classico” di Francia, partita che il club della Torre Eiffel ha perso nella serata di lunedì. E allora, è davvero la scelta giusta quella in porta che ha fatto il PSG in estate? Non si esclude, fanno sapere i media francesi, di un possibile cambio in porta con Chevalier che avrà bisogno di attendere ancora un po’ prima di ritrovarsi come portiere titolare del club di Parigi. E in Italia ci sono due soluzioni che convincono il club di Luis Enrique, con la possibilità di inserire come contropartita tecnica poi anche Matvey Safonov, portiere che non ha mai trovato spazio nonostante l’investimento importante fatto in passato.

Calciomercato Serie A: il PSG può “ripescare” in Italia per il portiere

Dopo aver portato Gianluigi Donnarumma in Ligue 1, il Paris Saint-Germain può scegliere di pescare ancora in Serie A per il ruolo da portiere.

Chevalier rischia di non bastare più, finito al centro delle critiche, con un possibile altro cambio tra i pali del Parco dei Principi. E in Serie A ci sono due portieri, se non tre, tra le idee possibili del club parigino.

Da una parte c’è la vecchia idea ed ex giocatore proprio del PSG, che da giovanissimo era al club parigino, prima di diventare lo straordinario portiere che ha dimostrato di essere. Mike Maignan, senza rinnovo col Milan, potrebbe rappresentare un’occasione per il PSG che, per convincere il Milan a cederlo subito, potrebbe mettere sul tavolo anche il cartellino di Matvey Safonov. Dall’altra, invece, occhio anche alla soluzione italiana che porta a Meret, portiere italiano che rischia di aver perso il posto da titolare con l’exploit del nuovo acquisto al Napoli, Vanja Milinkovic-Savic.