Vinicius in Serie A: arriva già a gennaio, l’annuncio dalla Spagna

La situazione dell’attaccante brasiliano continua ad essere sotto la lente d’ingrandimento di molti club. E ci sono delle novità importanti in questo senso

Non è un periodo fortunato per Vinicius al Real Madrid. Il brasiliano sta attraversando un momento difficile e la decisione di lasciare il campo subito dopo la sostituzione nell’ultima partita è la conferma di come le cose non stanno andando per niente bene. La trattativa per il rinnovo è anche ferma e quindi, visto il contratto in scadenza nel 2027, il suo addio ai Blancos entro la prossima estate è sempre più cosa certa.

Ma, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, Vinicius potrebbe dire addio al Real Madrid già durante il calciomercato invernale. Se la situazione non dovesse migliorare, stando al Chiringuito, le parti sono pronte a salutarsi per iniziare una nuova avventura magari proprio in Serie A. Una operazione non facile da chiudere a gennaio, ma comunque una pista da attenzionare visto che il feeling con Xabi Alonso è ormai ai minimi termini.

Calciomercato: Vinicius in Italia, possibile chiusura a gennaio

Il futuro di Vinicius in questo momento è molto incerto. La rottura con Xabi Alonso è praticamente evidente e toccherà al club provare a ricucire lo strappo per continuare insieme fino a giugno. In caso di una fumata nera, l’addio è destinato a diventare realtà direttamente a gennaio. City, Liverpool e tanti altri club ragionano sulla possibilità di andare a rinforzare la rosa con il brasiliano e chissà che non si possa essere anche una squadra di Serie A in corsa.

Inutile dire che si tratterebbe di una operazione importante dal punto di vista economico. Ma la Juventus un pensiero a portare Vinicius in Serie A nel prossimo calciomercato lo potrebbe anche fare. Parliamo, come detto in precedenza, di un calciatore di assoluto livello e in grado di cambiare completamente anche gli obiettivi. E la rottura con il Real Madrid è un’occasione da tenere in considerazione.

Naturalmente la Premier League per potenzialità economiche ha un vantaggio da non sottovalutare. Ma attenzione alla Juventus, che ha già dimostrato di essere in grado di chiudere operazioni di calciomercato importanti. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere l’evolversi della situazione per capire se davvero Vinicius potrà vestire la maglia bianconera.

Mercato: Vinicius una suggestione per la Juventus

Al momento il nome di Vinicius è una suggestione per la Juventus. I bianconeri restano alla finestra per capire come si evolverà la situazione con il Real Madrid. In caso di una rottura definitiva, il brasiliano potrebbe diventare una opzione davvero interessante per la Vecchia Signora.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la questione e se Vinicius potrà davvero diventare una possibilità per la Juventus.