Salta il rinnovo di Vinicius: il Real prende il sostituto per 180MLN

L’esperienza di Vinicius Junior con la maglia del Real Madrid potrebbe incredibilmente essere giunta ai titoli di coda.

Stando alle ultime notizie, infatti, tra la stella brasiliana e il club spagnolo si sarebbero registrate delle tensioni legate al discorso per il suo rinnovo di contratto. Al momento le parti non avrebbero ancora trovato un accordo, e questo starebbe portando sia Vinicius che il Real Madrid a guardarsi intorno in vista non solo della prossima ma anche proprio di questa stagione.

E nel frattempo Florentino Perez si sarebbe portato avanti, individuando in uno dei calciatori più forti del mondo (ovviamente) l’erede designato del brasiliano.

Salta il rinnovo di Vinicius: ecco dove va

Il futuro di Vinicius Junior potrebbe a sorprese essere lontano da Madrid già a partire da questa stagione. Nessuno avrebbe mai neanche lontanamente immaginato uno scenario del genere, eppure le tensioni che si sono registrate per il rinnovo del brasiliano lasciando presagire una separazione anticipata rispetto alla reale estinzione del suo contratto (giugno 2027).

Ovviamente da qui al termine di questo calciomercato non si parlerà di altro, con il Real Madrid che ovviamente cercherà di ricucire i rapporti per evitare di fare a meno di un calciatore del genere. La sensazione, però, è che la strada sia terribilmente in salita, anche perché per il brasiliano sarebbe arrivata un’offerta irrinunciabile, sia lato calciatore che club.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Mundo Deportivo, Vinicius e Real Madrid starebbero seriamente prendendo in considerazione la proposta arrivata dall’Arabia Saudita, che prevede 350 milioni di euro per il cartellino dell’ex Flamengo e circa un miliardo di euro a stagione per il giocatore. Cifre irraggiungibili anche in caso di rinnovo di contratto, e che il classe 2000 potrebbe pensare di rifiutare solo nel momento la sua ambizione di vincere e giocare in Europa sia più forte dell’attrazione dei soldi.

Il sostituto di Vinicius arriva per 180MLN

Il Real Madrid non aspetta altro che la decisione di Vinicius per capire come muoversi nel calciomercato. La speranza è che il brasiliano possa decidere di restare per almeno un’altra stagione, ma lo stesso Florentino Perez sarebbe attratto dalla possibilità di accettare quei 350 milioni di euro che gli sono stati proposti dall’Arabia Saudita per il cartellino del classe 2000.

Nel momento in cui si deciderà di accettare le avance saudite, il Real Madrid non perderà tempo ad affondare il colpo su Erling Haaland, il cui nome è stato già in passato accostato ai Blancos. Ovviamente per convincere il City a lasciarlo partire ci sarà bisogno di un’offerta importante, sostanziosa, ma con l’incasso della cessione di Vinicius il presidente Perez non avrebbe problemi a mettere sul tavolo dei Citizens un’offerta pari o addirittura superiore a 180 milioni di euro per il cartellino del norvegese. Si tratta dunque di un gioco di incastri necessari per andare a dama. Staremo a vedere.