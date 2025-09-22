Un altro infortunio prima di Milan-Lecce: i tempi di recupero

Brutte notizie prima di Milan-Lecce e dopo il “no” di Allegri per la convocazione di Rafael Leao, arriva un’altra notizia su un infortunio.

Da monitorare sono le condizioni del giocatore che, saltando la sfida e non venendo convocato per la gara di Coppa Italia di martedì sera, dovrà vedere valutati i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni.

Il Milan non potrà contare su Rafael Leao che spera di tornare in condizione per Milan-Napoli. L’allenatore livornese ha dichiarato pubblicamente che è da valutare se sarà o meno a disposizione per la sfida contro i campioni d’Italia, mentre per quanto riguarda la Coppa Italia contro il Lecce, non ce la farà. E non sarà l’unico assente importante della sfida, stando a quello che è l’annuncio ufficiale sui convocati di questa sera.

Milan-Lecce, un altro infortunio oltre Leao: out dai convocati

Attraverso il comunicato ufficiale del club, nel giorno di vigilia di Milan-Lecce di Coppa Italia, è stata annunciata l’assenza di un altro giocatore oltre a quella di Rafa Leao che, come annunciato invece da Allegri, non ce la farà per questa sfida contro il club salentino.

Si tratta di un ex del match che, oltre a Camarda, avrebbe giocato quella che era la sua sfida da ex giocatore del Milan. Ma appunto, a causa di un infortunio muscolare, non sarà del match.

Non è stato convocato Sottil, ex Milan che salterà la gara di Coppa Italia a San Siro con il suo Lecce. Il motivo è legato ad un affaticamento muscolare che non ha permesso ad Eusebio Di Francesco di convocarlo per la sfida di martedì sera.

Infortunio prima di Milan-Lecce: quanto starà fuori l’esterno italiano

L’esterno italiano, l’ex Milan Sottil, non fa parte della lista dei convocati per la gara di Coppa Italia Frecciarossa, valida per i sedicesimi di finale.

Il motivo è legato all’affaticamento muscolare che lo vedrà assente in Coppa Italia e probabilmente anche nel prossimo match, che sarà decisivo e da dentro o fuori per Di Francesco, che va a caccia di un risultato positivo per evitare l’ipotetico esonero. Sottil salta la trasferta di San Siro per cercare di recuperare in vista proprio dell’impegno di domenica alle 18 contro il Bologna.