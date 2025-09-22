Serie A, accordo con il difensore del Liverpool: arriva a gennaio

Nel mentre la stagione entra nel vivo la società già starebbe mettendo le basi per quello che sarà il prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in queste ore sarebbe stato raggiunto un accordo importante con il difensore del Liverpool, giocatore che il club ha provato a trattare ed acquistare nelle ultimissime ore dello scorsa finestra estiva di trasferimenti. Per una questione di tempo l’affare non è andato in porto, ma altro non è stato fatto che rinviarlo a gennaio, proprio come confermato dalle ultime, importanti, novità di giornata.

Accordo con il difensore del Liverpool per gennaio

La programmazione è tutto, soprattutto se si vuole vincere, motivo per il quale la dirigenza già starebbe cominciando a mettere le basi per il prossimo mercato di riparazione, dove si andranno a puntellare solo quei reparti dove ce ne sarà bisogno, senza strafare.

Uno di questi è sicuramente la difesa, nonostante la scorsa estate siano comunque arrivati rinforzi di livello a completare il blocco basso di questa squadra. Eppure non sembrerebbe bastato, anche perché il club starebbe lavorando per mettere a disposizione dell’allenatore il difensore del Liverpool, giocatore cercato, seguito e trattato anche nello scorso calciomercato senza però arrivare a dama. La situazione sembrerebbe cambiata, in virtù anche del tanto tempo a disposizione delle parti per trattare e raggiungere un accordo, che al momento avrebbero trovato solo il centrale e la società acquirente.

Scrivono infatti i colleghi di Marca che tra Real Madrid e Konaté sarebbe già tutto definitivo, sia in termini contrattuali che economici. Manca “solamente” il via libera del Liverpool, che comunque potrebbe piegarsi alla volontà del giocatore nel momento in cui quest’ultimo dovesse manifestare con tutto se stesso la volontà di andare via e provare questa nuova ed entusiasmate avventura in carriera.

Rinforzo in difesa: che beffa per il Milan

Ibrahima Konaté è sempre più vicino dal diventare un nuovo giocatore del Real Madrid in virtù del fatto che il suo entourage avrebbe raggiunto un accordo con Florentino Perez, come sempre in prima linea quando si tratta di rinforzare la sua squadra.

Al momento mancherebbe il sì del Liverpool, ma la sensazione è che non dovrebbero esserci particolari problemi. Discorso inverso va invece fatto per il Milan, che in qualche modo è strettamente connesso a quest’operazione. Il trasferimento di Konaté in direzione Madrid bloccherebbe di conseguenza l’uscita di Joe Gomez, obiettivo del Diavolo per il prossimo gennaio per andare a rinforzare la propria retroguardia. Vendendo il francese i campioni d’Inghilterra potrebbero decidere di trattenere per almeno altri 6 mesi l’inglese, facendo rimanere il Milan ancora una volta con un pugno di mosche in mano. Staremo a vedere.