Colpo di scena Camarda: via dal Milan, sarà titolare in un’altra big

Nonostante il Milan ci punti molto, il giovane classe 2008 potrebbe lasciare i rossoneri e andare a prendere la maglia numero 9 in un’altra big

Il prestito a Lecce per completare il percorso di maturazione e poi la volontà di essere protagonista in una big. Francesco Camarda ha le idee molto chiare sul suo futuro. Non vuole bruciare le tappe, ma allo stesso tempo si augura già la prossima stagione di poter trovare spazio in una grande per rispettare le aspettative che ci sono su di lui. Un po’ come dall’altra parte della città ha fatto Pio Esposito.

Ma per Camarda il futuro potrebbe non essere a tinte rossonere. Secondo le ultime informazioni, un’altra big ha messo gli occhi sul classe 2008 e potrebbe presentare già in estate una proposta importante. Una idea che stuzzica molto lo stesso calciatore anche se bisognerà capire le reali intenzioni del Milan sul giocatore. Durante l’ultimo calciomercato si è detto che i rossoneri non hanno preso un’altra punta a titolo definitivo proprio per aspettare il talento italiano.

Calciomercato: una big vuole Camarda: sarà il numero 9

Il Milan ragiona su Camarda e questi tentennamenti potrebbero portare il classe 2008 lontano dai colori rossoneri. Il giovane attaccante potrebbe anche non accettare una nuova stagione in prestito visto che un’altra big sarebbe pronta ad offrirgli una opportunità molto importante per la sua carriera. Per il momento si tratta di una indiscrezione e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

Secondo le informazioni di fichajes.net, su Camarda ci sarebbe il forte interesse del Barcellona. I blaugrana per sostituire Lewandowski starebbero ragionando anche su un profilo giovane, ma di assoluto talento e il classe 2008 rispecchia alla perfezione queste caratteristiche. Una opportunità che l’italiano difficilmente si lascerà sfuggire soprattutto se il Milan non dovesse considerarlo al centro del progetto.

Restano da capire anche le reali intenzioni del Milan su Camarda. I rossoneri hanno sempre puntato forte sul classe 2008 anche se il prestito al Lecce non sta dando le soddisfazioni previste. Per questo motivo a gennaio verranno fatte tutte le riflessioni del caso e per il calciomercato estivo attenzione al forte interesse del Barcellona.

Mercato: il Barcellona pensa a Camarda

Il Barcellona l’anno prossimo dovrà prendere almeno due punte centrali e fra i nomi in lista c’è quello di Camarda. Il classe 2008 ha voglia di fare un salto di qualità molto importante e i blaugrana sicuramente gli consentirebbe di fare quel percorso utile a maturare in maniera definitiva.

Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del Milan. I rossoneri potrebbero non aprire alla cessione di Camarda durante il prossimo calciomercato puntando forte su di lui.