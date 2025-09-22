Non c’è soluzione: esonero deciso, grande ritorno in panchina

L’ennesima delusione di questo inizio stagione starebbe portando la società a prendere una decisione importante.

Per il momento nulla di confermato, ma le cose potrebbero inevitabilmente prendere una piega inaspettata nel momento in cui le cose non dovessero cambiare a stretto giro. L’allenatore, “sconsolato” durante e dopo la partita di ieri, è a serio rischio esonero, anche perché se il rendimento dovesse continuare ad essere questo la squadra potrebbe finire in un vortice negativo che non le competerebbe.

Per questo motivo dirigenza e proprietà sarebbero già al lavoro per trovare una soluzione alternativa in panchina, individuata in uno che la Serie A la conosce come le sue tasche.

Non c’è soluzione: esonero deciso dopo la sconfitta

Il calciomercato degli allenatori già sta muovendo le proprie pedine in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la prima panchina della stagione.

La società si è chiuso in un silenzio stampa assordante che fa più rumore di mille parole, a conferma del fatto che la situazione è delicata e che bisogna trovare la giusta soluzione per rialzare la testa ed uscirne. Ovviamente il club spera che questo possa accadere con l’attuale allenatore in panchina, ma la sensazione è che senza una repentina inversione di marcia le cose potrebbero presto cambiare. Si stanno infatti facendo sempre più insistenti le voci sull’esonero del tecnico, che anche ieri ha dimostrato di essere nella confusione più totale.

Nel commento della partita contro l’Atalanta La Gazzetta dello Sport ha parlato di Marco Baroni definendolo “Sconsolato“, visto che con i cambi effettuati nel corso della gara è arrivato a contraddirsi da solo. C’è confusione, la realtà è questa, motivo per il quale il Torino starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di procedere con l’esonero dell’allenatore per azzerare questo primo, complicato, mese di campionato e ripartire una volta e per tutte.

Grande ritorno in panchina dopo l’esonero

Marco Baroni è in bilico. Lato Torino si cerca di far trapelare massima fiducia nei confronti dell’ex Lazio, ma la realtà è la seguente: se si dovesse perdere anche la prossima partita di campionato contro il Parma, Urbano Cairo non potrebbe fare altro che esonerare l’allenatore per cercare in qualche modo di ripartire, visto che in questo caso la formazione granata rischierebbe di restare ferma pericolosamente a 4 punti in classifica.

Se le cose non dovessero andare per il meglio, il presidente del Toro potrebbe anche pensare ad un clamoroso ritorno in panchina di Paolo Vanoli, anche se il sogno risponde al nome (e cognome) di Raffaele Palladino, cercato e tentato già la scorsa estate senza però riuscire a convincerlo di sposare il progetto granata.