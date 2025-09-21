Esonero Pioli, tempo scaduto: già scelto il sostituto

Avvio disastroso per la Fiorentina con Pioli che adesso rischia seriamente l’esonero. La società ha già scelto l’eventuale sostituto, ecco tutti i dettagli.

Momento di grande sconforto per i viola che hanno perso, all’ultimo minuto, la sfida contro il Como che ha aperto, ufficialmente, la crisi della Fiorentina.

Ancora zero vittorie, in quattro partite per la squadra di Pioli, che è al momento il principale imputato di un avvio di stagione da dimenticare.

Cosa accadrà adesso? I tifosi hanno già chiesto la testa dell’allenatore. Chi può arrivare alla Fiorentina al suo posto.

I fischi assordanti dello stadio hanno accompagnato le squadre negli spogliatoi con i giocatori della Fiorentina che con lo sguardo rivolto verso il basso hanno lasciato il terreno di gioco.

Una partita iniziata bene ma finita male per la squadra di Pioli che all’ultimo ha ricevuto la beffa con il gol di Addai che ha condannato la squadra ad una sconfitta.

Esonero Pioli, chi prende la Fiorentina?

Adesso c’è un punto interrogativo grande riguardo il futuro in panchina di Pioli alla Fiorentina.

Infatti, con una situazione come questa a rischiare maggiormente è proprio l’allenatore che è finito nel mirino della critica. Numeri impietosi con zero vittorie in 4 partite

Il tecnico dei viola adesso sta rischiando seriamente anche se la società, da quando Commisso è presidente, ha sempre difeso ogni allenatore che ha avuto. Non nella filosofia del club cambiare allenatore.

Questa volta però, a fronte degli investimenti fatti in estate, la proprietà potrebbe modificare la strategia e magari provare a sistemare la situazione, anche perché c’è Moise Kean che è ancora a zero gol in campionato.

Ecco perché serve qualche svolta, un ribaltone che potrebbe arrivare proprio dal cambio di allenatore. Sullo sfondo c’è sempre Daniele De Rossi, pallino di Pradé, senza escludere un clamoroso ritorno di Palladino che però potrebbe portare all’addio dell’attuale ds dei viola.

Esonero Pioli Fiorentina: anche De Rossi nel mirino?

Le prossime ore saranno decisive per la società che dovrà fare una scelta riguardo l‘addio o meno di Pioli. De Rossi e il ritorno di Palladino sono due opzioni praticabili senza escludere altri colpi di scena.

Infatti, nella lista dei tecnici liberi ci sono anche Mancini e Spalletti che però hanno uno stipendio davvero alto per le casse dei viola.

Non resta che attendere, quindi, l’evolversi della situazione che potrà portare ad una svolta oppure ad una permanenza forzata di Pioli che dovrà essere bravo a risolvere questa situazione.