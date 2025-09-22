Esonero ormai deciso: nuovo allenatore scelto con l’algoritmo

Il calcio italiano è arrivato al primo momento decisivo della stagione: pronto il primo esonero, prendono il nuovo allenatore con l’algoritmo.

I campionati sono ormai in un momento importante e per diverse squadre si è già capito che non ci sarà possibilità di migliorare il rendimento ottenuto fino a questo momento con allenatore e giocatori che non hanno trovato il feeling giusto per raggiungere gli obiettivi stabiliti a inizio stagione.

Il primo esonero è ormai alle porte, con la dirigenza che sta prendendo in considerazione l’addio immediato dell’allenatore e l’ingaggio di un nuovo tecnico.

Pronto il primo esonero: quattro sconfitte di fila

Il calcio italiano è arrivato al primo momento delicatissimo, con i campionati che entrano sempre più nel vivo e i primi problemi che iniziano a farsi strada e a prendere il sopravvento.

Le dirigenze sono molto attente a quello che sta accadendo ogni weekend e ora stanno valutando con attenzione il primo esonero stagionale per cambiare immediatamente rotta.

La Sampdoria di Massimo Donati non è ancora riuscita a vincere la prima partita in Serie B, continuando sulla scia della crisi totale della passata stagione: sono quattro le sconfitte di fila e l’esonero del tecnico è ormai prossimo alll’ufficialità.

Sampdoria, esonero per Donati: fissato l’ultimatum

La Sampdoria ha iniziato malissimo la stagione in Serie B. Dopo il mercato estivo e la salvezza oltre il tempo limite con il ripescaggio in Serie B, si pensava a un nuovo progetto di valore che potesse riportare serenità ma così non è stato.

Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, la Sampdoria sta valutando l’esonero di Donati. Quattro sconfitte in quattro partite di Serie B significano zero punti e ultimo posto in classifica, condannando di fatto la squadra a una rincorsa per la salvezza che sembra già persa prima di cominciare.

Le partite che attendono la Sampdoria sono tutt’altro che semplici fino alla sosta: c’è la trasferta a Bari, seguita dalle partite casalinghe contro Catanzaro e Pescara. La pausa dell’11 ottobre potrebbe essere lo snodo per il futuro di Donati.

Esonero Donati: c’è Friis nel mirino

L’esonero di Donati potrebbe essere solo questione di tempo. La società ha ribadito la fiducia nelle ultime ore ma intanto si è messa alla ricerca del sostituto. Ci sono diversi nomi italiani ma spunta anche un tecnico danese scovato attraverso gli algoritmi: Lars Friis.

Friis ha recentemente concluso la sua esperienza allo Sparta Praga e in passato è stato tecnico del Viborg dove ha lavorato con l’attuale CEO sportivo della Sampdoria, Jesper Fredberg.