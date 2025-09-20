Ancora una sconfitta: esonero immediato, pronto De Rossi

Dopo l’esperienza di Roma non andata molto bene, l’ex centrocampista è pronto a ritornare in panchina con la volontà di riscattare l’avventura in giallorosso

Le esperienze di Daniele De Rossi in panchina per il momento non sono andate bene. Il tecnico romano si è preso del tempo per ricaricare le pile dopo l’esonero con la Roma. Ma ora è pronto a sedersi di nuovo in panchina e presto ci potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciare la propria carriera. Naturalmente ad oggi non c’è ancora niente di concreto anche se dopo l’ennesima sconfitta odierna.

Un ko che sta portando la società a fare tutte le valutazioni del caso. La situazione in classifica si fa sempre più complicata e senza uno scossone immediato il rischio di compromettere l’anno in anticipo c’è. Per questo motivo la pista De Rossi resta sicuramente da attenzione nel corso dei prossimi giorni e vedremo se si potrà arrivare comunque alla fumata bianca.

Ennesima sconfitta: tecnico a forte rischio, De Rossi in pole position

Cambiare allenatore in un momento simile rappresenta sicuramente una bocciatura del progetto di inizio stagione, ma la classifica necessità di uno scossone per non dover fare i conti con una stagione molto difficile. Per questo motivo i ragionamenti in società sono in corso e vedremo quali decisioni saranno prese nel corso delle prossime ore.

Ad oggi la situazione in casa Sampdoria è davvero allarmante. Zero punti in quattro partite e una squadra in crisi anche dal punto di vista del gioco. Un quadro davvero critico e che potrebbe portare all’esonero di Donati. In estate fra i nomi contatti dal club doriano anche De Rossi e un nuovo tentativo per il tecnico romano nelle prossime ore non è da escludere. Naturalmente bisognerà capire se l’ex centrocampista accetterà la destinazione blucerchiata.

La situazione Sampdoria in questo momento è molto critica e per De Rossi non sarebbe per nulla una esperienza facile. Ma il tecnico romano ci ha abituato alla sua volontà di dire sì alle sfide complicate e i doriani potrebbero rappresentare la giusta chance dopo un periodo non facile. Ma molto naturalmente dipenderà dal possibile esonero di Donati.

Sampdoria: Donati verso l’esonero, De Rossi in panchina?

La Sampdoria potrebbe decidere di ritornare su De Rossi dopo i contatti avuti in estate in caso di esonero di Donati. Il tecnico romano è alla ricerca di una sfida importante in panchina e i doriani rappresentano forse quella chance per rilanciare la propria carriera.

Naturalmente non si preannuncia affatto una sfida semplice e quindi non è detto che De Rossi accetti. Ma la Sampdoria, se dovesse optare per l’esonero di Donati, un tentativo per l’ex centrocampista lo dovrebbe fare.