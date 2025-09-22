La Lazio ha iniziato malissimo la stagione anche a causa del blocco del mercato estivo: ora per Sarri ci sono altri problemi molto seri.

I biancocelesti hanno perso anche il derby contro la Roma e ora sono arrivati a quota tre sconfitte nelle prime quattro partite di Serie A. Il momento della squadra di Maurizio Sarri non è per niente felice e rischia di andare sempre peggio a causa dei continui problemi che stanno nascendo per la società e per lo spogliatoio.

Oltre la beffa per la sconfitta contro la Roma, Sarri e Lazio devono fare anche i conti con un brutto infortunio che terrà fuori uno dei pilastri della rosa per tanto tempo.

Lazio: caos, sconfitte e infortuni seri

La Lazio è nel caos più totale. In estate non ha potuto fare mercato, non è riuscita a migliorarsi con l’inserimento di calciatori nuovi e ha riaccolto solo i rientri di Cancellieri e di Cataldi che sicuramente potranno dare una grossa mano durante la stagione ma non potranno cambiare le sorti dell’intera annata.

Tre sconfitte su quattro partite di Serie A sono tantissime e rischiano di compromettere il ritorno di Sarri in panchina: l’allenatore toscano sta provando a far rialzare la testa al suo gruppo ma al momento risulta difficilissimo.

Intanto per la Lazio nascono altri problemi gravissimi da affrontare: c’è un infortunio molto serio che rovina i piani di Sarri.

Lazio, infortunio per Rovella: dovrà operarsi

La Lazio è in diffocoltà totale e ora perde anche Nicolò Rovella per infortunio. Il centrocampista biancoceleste è uno dei pochi fari della squadra di Sarr ma ora i problemi fisici che lo perseguitano lo terranno fuori per un bel po’.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, in casa Lazio c’è da fare i conti con l’infortunio di Nicolò Rovella. Il play biancoceleste è uscito anche ieri per infortunio e in volto c’era la disperazione più totale. Il calciatore italiano non è riuscito a finire il derby contro la Roma e ora dovrà addirittura operarsi.

Per il regista c’è un ispessimento di due millimetri nella zona inguinale, vale a dire lo stesso problema di pubalgia di cui ha sofferto Zaccagni pochi mesi fa. Rovella ha già avuto un consulto medico e ricevuto lo stesso tresponso: dovrà operarsi.

I tempi di recupero di Rovella

La Lazio può perdere Rovella già nei prossimi giorni a causa dell’operazione. Non è ancora stato stabilito il giorno dell’intervento ma è possibile che il calciatore e lo staff decidano di intervenire il prima possibile per risolvere entro il 2025.

Rovella resterò fermo ai box almeno per un mese dopo l’operazione: sevirà un lungo recupero per tornare in forma e per permettere al play della Lazio di riprendere al 100% l’attività agonistica.