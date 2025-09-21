Spavento Bremer post Verona: nuovo infortunio, i tempi di recupero

Il mondo Juventus è in ansia per le condizioni di Gleison Bremer: nel post-partita con il Verona si è fermato ed è stato curato dai medici.

Il difensore brasiliano è tornato in campo all’inizio di questa stagione dopo quasi un anno di stop dopo la lesione al crociato che lo ha costretto all’operazione e alla lunga fase di riabilitazione. Ora è tornato da grande leader, si è ripreso la difesa e con lui in campo ci sono spesso risultati positivi e la porta blindata, come vorrebbe sempre Igor Tudor.

Contro il Verona è rimasto in panchina per evitare qualsiasi tipo di sovraccarico fisico ma nell’allenamento post partita ci sono stati dei problemi che hanno creato grande apprensione.

Juventus, problemi per Bremer: cosa è successo

La Juventus non è riuscita a battere il Verona al Bentegodi, pareggiando una partita che sembrava poter essere serenamente alla portata degli uomini di Igor Tudor che, invece, si sono fermati per la prima volta in campionato dopo essersi fermati anche in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Bremer è rimasto fuori dalla partita e i problemi difensivi della Juventus sono venuti a galla, con una prestazione non troppo positiva del pacchetto arretrato che ha portato al risultato finale e alla grande rabbia di tutto il mondo bianconero.

A fine partita Bremer si è allenato con il resto dei compagni che non sono scesi in campo ma improvvisamente si è accasciato chiedendo l’intervento dei medici: c’è preoccupazione in casa Juventus.

Infortunio Bremer: le sue condizioni

Bremer è tra i migliori difensori della Serie A e sicuramente l’uomo più importante della Juventus in fase difensiva. Il centrale brasiliano è rimasto fuori contro il Verona per pura gestione fisica e i risultati negativi si sono subito notati.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, per Gleison Bremer non si è trattato di un infortunio ma solo di un fastidio e i medici hanno subito rassicurato sulle sue condizioni. Si è fermato dopo una delle ripetute e ha ricevuto le cure del caso ma poi è tornato subito in piedi. Si trattava solo di stanchezza e nulla più.

Ha salutato poi serenamente i tifosi ed è tornato in spogliatoio con il resto della squadra, per analizzare il pareggio: la Juventus è serena sulle sue condizioni.

I tempi di recupero di Bremer

Non c’è stato alcun problema fisico per Gleison Bremer e di conseguenza non ci sono alcune novità per quel che riguarda gli eventuali tempi di recupero. Per il centrale brasiliano ora ci sarà sempre questo tipo di gestione fisica per evitare rischi seri.

Bremer sta bene e può puntare alla titolarità nella prossima partita contro l’Atalanta, a Torino, di sabato prossimo, prima del secondo impegno europeo contro il Villarreal.