Juventus: infortunio Bremer, c’è una novità sul recupero

Cosa è successo a Bremer? Perché non ha giocato contro il Verona? Si è infortunato? Sono queste le principali domande dei tifosi, scossi dopo le prime voci relative allo stop del difensore brasiliano.

L’anno scorso, l’assenza di Bremer, ha pesato e non poco sull’andamento della squadra. Leader tecnico e non solo, è un uomo in più per la squadra che in quel reparto può contare su pochi uomini.

Quest’oggi, contro il Verona, ha fatto notizia la sua assenza con Tudor che ha messo Gatti come centrale e Kalulu e Kelly come braccetti di destra e sinistra.

Ma cosa è successo a Bremer? Subito dopo il match sono arrivate delle voci relative all’infortunio del difensore. Ecco tutti i dettagli.

E’ solito per i giocatori che non sono scesi in campo durante i novanta minuti, disputare una seduta subito dopo la partita.

Con lo stadio svuotato, al Bentegodi è andata in scena una rifinitura da parte della Juventus con i giocatori in panchina che si sono allenati. Durante questa particolare seduta è successo qualcosa a Bremer.

Infortunio Bremer Juventus, nuovi aggiornamenti: le ultime

Sono girati dei video particolari, subito dopo Verona Juventus, riguardo le Gleison Bremer.

Infatti, in alcuni filmati divulgati sui social dai tifosi bianconeri, è emerso lo stop del difensore brasiliano che si è accasciato a terra durante questa seduta di allenamento subito dopo la partita contro l’Hellas.

Il difensore, che è stato in panchina per tutta la partita, ha svolto l’allenamento con gli altri suoi compagni di squadra. Nel video girato sui social, che ha fatto preoccupare i tifosi, Bremer era accasciato a terra con lo staff che lo stava monitorando.

Il brasiliano si è fatto male? Ecco tutti i dettagli.

Bremer infortunato? C’è una novità sullo stop del difensore

A seguito dell’allenamento defaticante post Verona, Bremer ha subito un piccolo stop come testimoniato da alcuni video pubblicati sui social. Ciò ha scatenato subito la preoccupazione da parte dei tifosi della Juventus, che hanno iniziato ad ipotizzare la qualunque. Ecco perché, come sottolineato da JuventusNews24, non c’è nulla di grave riguardo lo stop di Bremer.

Il difensore sta bene, non è nulla di preoccupante. Durante la seduta ha solo accusato un po’ di stanchezza ma non si registrano particolari problemi.

Un sospiro di sollievo, dunque, per chi credeva che fosse qualcosa di peggio.