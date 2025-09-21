Mancini pronto a tornare in Serie A: esordio contro il Genoa

Tra gli allenatori liberi c’è l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, pronto a subentrare in caso di esigenza.

Diverse le situazioni a rischio, non solo in Serie A, ma ce n’è una tra le panchine che si sta aprendo come possibilità per Roberto Mancini, ad alti livelli in Serie A, se ci sarà davvero bisogno in caso di separazione con esonero o dimissioni.

Si era vociferato pure potesse tornare all’Inter, ma Marotta ha ribadito la sua fiducia in Cristian Chivu, allenatore rumeno e suo ex giocatore che è chiamato comunque a rispondere in campionato, dopo le sconfitte arrivate contro Juventus e Udinese, con i soli tre punti trovati alla prima giornata. Ma per Roberto Mancini, dovesse tornare in Serie A, il futuro sarà altrove e non all’Inter.

Mancini di nuovo in Serie A: l’ipotesi in caso di esonero

Rischia di saltare una panchina e sarebbe la prima guida tecnica che cambia in Serie A, se dovesse concretizzarsi il tutto dopo la sconfitta arrivata oggi.

Solo tre punti in quattro partite risultano pochi per uno dei club che è partito con l’ambizione di competere, quantomeno, per una delle prime posizioni e con piazzamento in Europa dopo l’annata non proprio felice vissuta nella stagione 2024/2025 e che hanno infatti portato la stessa società a cambiare l’allenatore.

Come hanno fatto sapere da LazioChannel, nei giorni scorsi, la possibilità dell’esonero che sarebbe venuto fuori in caso di sconfitta nel derby per Maurizio Sarri, è appunto venuta fuori. E adesso, con il rischio di veder saltata la sua panchina, occhio alla possibilità che nasce su Roberto Mancini che farebbe ritorno alla Lazio, dopo la vita calcistica passata prima da calciatore e poi da allenatore in biancoceleste.

Dove allenerà Mancini? Attende un club, opzione anche in Premier

Attende un club e non replicherà l’avventura da Commissario Tecnico, l’ex CT di Italia e Arabia Saudita, per la sua prossima esperienza.

Quella che si apre alla Lazio è una possibilità per lui da non sottovalutare e per Mancini sarebbe un cerchio che si chiude dopo aver allenato i biancocelesti da giovanissimo, portandosi a casa pure la Coppa Italia del 2004, dopo i diversi trofei vinti da calciatore proprio nella Capitale italiana. Sulle tracce di Roberto Mancini, in ogni caso, c’è anche il Manchester United che potrebbe ripartire da lui se la situazione con Ruben Amorim dovesse precipitare, proprio come sta succedendo alla Lazio con Maurizio Sarri.