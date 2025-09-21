Lascia il Barcellona a gennaio: la Juventus lo aspetta

Il club torinese ha l’opportunità di un acquisto molto interessante dai blaugrana: gli ultimi sviluppi di mercato, si profila l’addio alla Catalogna

La Juventus si riscopre vogliosa di sognare in grande, con la possibilità concreta di farlo, ma accorgendosi anche che l’ultimo step, quello definitivo per tornare ad altissimi livelli, forse non è così semplice da realizzare, tutt’altro. E’ stato un buon inizio di stagione, per la squadra di Igor Tudor, anche se, pur tra tanti aspetti positivi, stanno emergendo anche alcuni dei difetti dei bianconeri.

Si è ritrovata sicuramente un po’ di compattezza, la voglia di non mollare di fronte alle avversità, ma c’è ancora, al tempo stesso, la difficoltà di mantenere il livello alto, dal punto di vista fisico e tecnico, per lunghi frangenti. E’ una Juve che sta crescendo ma a cui forse manca ancora qualcosa. Ad ogni modo, la base sembra buona e su quella si deve continuare a lavorare.

Le difficoltà del mercato sono state innegabili, questa estate, ma l’operato di Comolli, in qualche modo, ha consentito di rinforzare la squadra. Ed è quello che occorrerà continuare a fare, con il mercato di gennaio che può dare una grande occasione, unitamente alle risorse derivanti dall’aumento di capitale. Attenzione a un colpo interessante dal Barcellona, che si può concretizzare nella sessione invernale. L’addio ai blaugrana può essere, per la Juve, la soluzione di diversi problemi.

Juventus, chance per Casadò: il giocatore vuole più spazio

In Catalogna, la squadra di Flick vola, ma il tecnico tedesco deve fare fronte ad alcuni malumori nello spogliatoio. Come quello di Marc Casadò, promettente centrocampista proveniente dalla Masia, che riflette sul possibile addio.

Il giocatore ha talento, vuole mettersi in mostra, è consapevole di dover lottare per affermarsi, ma sta trovando davvero poco spazio. Se nei prossimi mesi le cose non cambieranno, come riportato da ‘El Nacional’, Casadò chiederà di andare via a gennaio, anche se il suo sogno sarebbe rimanere al Barcellona. La Juventus proverà ad approfittarne, potendo offrire al giocatore un palcoscenico ideale su cui mettersi alla prova.

Juventus, pochi centrocampisti per Tudor: serve un rinforzo in mezzo

In effetti, sembra che uno dei primi obiettivi del mercato juventino di gennaio debba essere proprio un rinforzo a centrocampo, tallone d’Achille della squadra.

Locatelli e Thuram sono una buona coppia titolare, ma non potranno cantare e portare la croce sempre. Miretti appare fuori dal progetto, Koopmeiners non si ritrova, McKennie trova a sua volta pochissimo spazio. Ecco perché in mezzo al campo la Juventus qualcosa farà, per darsi più alternative.