Inter-Juve ricomincia sul mercato: da Londra il colpo scudetto

Inter e Juventus a caccia dello scudetto, per entrambe c’è da rinforzarsi sul mercato a gennaio: assist importante da Londra, ecco l’uomo giusto per battere il Napoli

La stagione è ancora nella sua fase iniziale, ma sta già riservando grandi emozioni e spunti di riflessione. L’incertezza regna sovrana in tutte le competizioni, si prevede lotta serrata fino alla fine sui vari fronti. Abbiamo già assistito a partite di grande livello, come Juventus-Inter 4-3, gara destinata a restare nella storia, se non per i contenuti tecnici, forse non eccelsi, di sicuro per il pathos e i colpi di scena.

Il derby d’Italia ha comunque tenuto fede alle attese e ha mostrato che, a prescindere dal risultato, le due squadre vogliono essere protagoniste. La Juve ha iniziato bene la stagione, l’Inter ha mostrato qualche difficoltà in più ma vuole rialzarsi. Per entrambe, lo scudetto è un obiettivo, ma non sarà facile avere la meglio sul Napoli. Gli azzurri sembrano i favoriti per il titolo, avendo confermato Conte in panchina e avendo compiuto un mercato scoppiettante.

C’è un modo, però, per cercare di ribaltare la questione. Le mosse di mercato a gennaio potranno risultare decisive per rimescolare le carte. Così, Inter e Juventus si sfidano per un colpo che può cambiare gli equilibri nella corsa scudetto, in arrivo dall’Inghilterra e precisamente da Londra.

Gabriel Jesus dice addio all’Arsenal, vuole la Serie A: la sfida è già iniziata

Già qualche anno fa, lo avevano seguito con interesse ed erano andate vicine al colpo. Ora ci riprovano per Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che può rilanciare la sua carriera in Italia.

In questo momento, il bomber è ai box, ancora alle prese col recupero dal grave infortunio al ginocchio che lo tiene fermo dall’inizio dell’anno. Ma presto sarà pronto per tornare. Come rivela l’insider di mercato Ekrem Konur, però, avvertendo che il suo periodo all’Arsenal sia concluso e guardandosi intorno per valutare le offerte. Inter e Juve possono dargli il palcoscenico che cerca, ancora di alto livello in Europa.

Inter, Marotta vuole il titolo: idee chiare per rilanciare i nerazzurri

Un colpo del genere riaccenderebbe l’entusiasmo delle tifoserie. Di entusiasmo ha particolarmente bisogno l’Inter, dopo la fine tormentata della scorsa annata.

Il club nerazzurro sta cercando di rialzarsi, avviare un nuovo ciclo non è facile, ma le ambizioni rimangono intatte. Marotta è determinato a supportare Chivu e forse ora sta pensando di doverlo fare anche sul mercato, dopo una estate in cui le operazioni sono state troppo conservative.