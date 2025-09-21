Atalanta, due infortuni e maxi-emergenza: si teme il lungo stop

Si teme il lungo stop con ben due infortuni nel corso di un solo tempo in casa Atalanta.

Allo stadio della sua ex squadra, Ivan Juric risulta costretto a sfruttare ben due slot per le sostituzioni nel giro di trenta minuti per quanto è successo durante il primo tempo di Torino-Atalanta.

Scatta così la maxi-emergenza per l’Atalanta che a Torino ha perso due titolarissimi, complicando così le cose per il tecnico croato che deve macinare punti da qui in avanti per mettersi in corsa sull’obiettivo Europa che ha nel mirino la Dea.

Brutte notizie all’Atalanta: due infortuni e lungo stop

Brutte notizie per l’Atalanta, nonostante lo splendido primo tempo venuto fuori a Torino contro i granata, nel roboante 0-3 trovato nella prima frazione di gioco.

Ma se da un lato c’è la buona notizia trovata in Soulemana e Krstovic, con il secondo che ha trovato una doppietta in 40 minuti circa, dall’altro c’è quella che è la situazione che preoccupa su un’emergenza che nasce a causa dell’infortunio in difesa.

Perché dopo aver già perso Zalewski per infortunio, che ha lasciato il campo per un fastidio muscolare, uguale è successo anche per Hien che ha salutato il campo facendo spazio rispettivamente, entrambi, a Bellanova e ad Ahanor. Ciò che teme l’Atalanta è un lungo stop per entrambi, con i tempi di recupero che saranno definitivamente stabiliti soltanto a seguito degli esami strumentali, che i calciatori sosterranno a Zingonia.

Un altro infortunio dopo Scalvini: l’Atalanta ne perde due

Ha già perso Scalvini, nel corso degli ultimi giorni, il tecnico croato chiamato a reinventarsi praticamente la difesa dell’Atalanta. Oltre al difensore italiano, infatti, oggi si è fermato anche Hien.

Il forte centrale svedese, assieme a Nikola Zalewski, dovrà sostenere gli esami strumentali per stabilire se si è trattato o meno di lesione che certificherà poi gli eventuali tempi di recupero. Ad inizio ottobre arriva un altro stop per le Nazionali ed è per questo che la Dea teme di perderli fino allo stop stesso, potendo recuperarli soltanto al rientro in campionato. In questo momento dunque, nel ruolo di centrali di difesa, Ivan Juric può contare solo su tre disponibili. Al suo servizio ci sono infatti soltanto Djimsiti, Kossounou e l’appena entrato Ahanor. Una vera e propria emergenza, che può essere risolta abbassando, in caso di necessità, il capitano De Roon nel ruolo da difensore centrale.