Morata “manda via” Nico Paz dal Como: svelato il futuro

Il futuro di Nico Paz è ancora argomento di grandi discussioni in casa Como: ora è arrivato l’annuncio di Morata che cambia tutto.

Il jolly argentino ha iniziato questa stagione in maniera spettacolare, con prestazioni di altissimo livello che hanno permesso ai lariani di iniziare benissimo il campionato e di sognare in grande in vista del prossimo futuro. Ci sono tante cose da poter realizzare in questa annata e ora è tempo di gestire al meglio le emozioni e razionalizzare ciò che di bello sta avvenendo in terra comasca.

In estate si è parlato tanto di Nico Paz e del possibile addio al Como che, invece, lo ha trattenuto ma ci sono già grandi voci che lo vogliono lontano dalla squadra allenata da Cesc Fabregas.

Como, addio Nico Paz: arriva un annuncio

Le prestazioni di Nico Paz con il Como sono state eccellenti la scorsa stagione e stanno continuando su questa scia anche in questa annata. L’argentino ha una qualità superiore alla media, è un calciatore davvero importantissimo che nel giro di pochissimo può fare la differenza nelle big internazionali.

Il Como ha trattenuto a fatica Nico Paz in estate ma i prossimi mesi potrebbero essere estremamente difficili da questo punto di vista: ci sono già notizie di un addio imminente.

Secondo le ultime voci di mercato, Nico Paz è pronto all’addio al Como e sta lavorando al meglio per decidere in quale top team continuare la sua carriera.

Morata annuncia l’addio di Nico Paz? Le parole

Nico Paz è il calciatore migliore del Como. Le sue qualità sono in cima anche alla Serie A e la sua crescita sta impressionando anche tutti i top club che molto presto possono puntare su di lui per avere a disposizione un numero 10 di grandi prospettive.

Alvaro Morata è arrivato poche settimane fa al Como e ora vuole fare in modo che la squadra allenata da Cesc Fabreas possa fare sempre meglio e raggiungere anche il sogno europeo, vero obiettivo della dirigenza e dell’allenatore.

E proprio partendo dal sogno europeo arriva il consiglio di Morata a Nico Paz sul futuro. “Porta il Como in Europa e poi vai dove ti porta il cuore”, ha detto Morata in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

Futuro Nico Paz: c’è il Real Madrid

Il Real Madrid tiene d’occhio Nico Paz e in estate può strapparlo definitivamente al Como. Quest’estate i Blancos non hanno esercitato l’opzione per portarlo a Madrid per 9 milioni di euro, preferendo lasciarlo crescere per un altro anno in Serie A con grande continuità.

A fine stagione, però, si attiverà una nuova clausola rescissoria a favore del Real Madrid che può riportare Nico Paz a casa per soli 10 milioni di euro. La sensazione è che andrà proprio così e che Xabi Alonso per il 2026/27 avrà a disposizione anche il campione argentino.