Beffa Nico Paz, va subito via: il Como trova l’accordo in Serie A

Nico Paz è stato il protagonista della prima vittoria del Como in Serie A: è pronta la sua cessione a titolo definitivo.

Il trequartista argentino del Como è stato il migliore in campo nella sfida contro la Lazio, confermando ancora una volta che si tratta di uno dei talenti più cristallini del calcio italiano e internazionale. Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro di Nico Paz e del suo possibile addio al Como negli ultimi giorni, con assalti da mezza Europa da parte dei top club che cercano un 10 con le sue caratteristiche.

Il futuro di Nico Paz è tutto ancora da scrivere ma potrebbero esserci delle novità nel giro di qualche giorno: ci sono trattative aperte.

Calciomercato Como: Nico Paz va via?

La prima partita di Nico Paz con il Como è stata strabiliante: subito gol e assist nella vittoria contro la Lazio a dimostrazione del suo enorme valore e talento che ha fatto innamorare tutti i top club che cercano un trequartista con le sue qualità e caratteristiche.

L’ennesima prestazione di altissimo livello di Nico Paz ha fatto sì che alcuni club accelerassero per acquistarlo e ora la situazione si puà davvero sbloccare.

Secondo le ultime notizie di mercato, Nico Paz può lasciare subito il Como perché ci sono offerte davvero importantissime sul piatto dei comaschi e del Real Madrid.

Nico Paz al Tottenham: decide anche il Real Madrid

Il futuro di Nico Paz sarà sicuramente brillante e ora si può già sbloccare la trattativa in corso con il Tottenham. Gli Spurs stanno spingendo forte sull’acceleratore per portare Nico Paz in Premier League ma si sono visti respingere la prima offerta di 40 milioni.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, ora il Tottenham vuole offrire 60 milioni per provare a convincere il Como a cedere Nico Paz. Il club lombardo chiede cifre altissime perché nell’affare che porterebbe all’addio dell’argentino c’entra anche il Real Madrid.

I Blancos, infatti, detengono il 50% della futura rivendita di Nico Paz o, in alternativa, possono decidere di pareggiare l’offerta più alta che arriva al Como e riacquistare l’argetino. Ma l’opzione più probabile è quella legata al guadagno della metà della cifra: a ore si decide ufficialmente l’affare Tottenham-Nico Paz.

Nico Paz via? Il Como pesca il sostituto in Serie A

Il Como potrebbe arrendersi di fronte all’offerta del Tottenham da 60 milioni per Nico Paz, anche se la richiesta va ancora oltre e il club lombardo vorrebbe 70 milioni, in modo da avere a disposizione 35 milioni di euro da poter investire per prendere il sostituto.

In caso di addio di Nico Paz, il Como prenderà un altro 10 perché le caratteristiche dell’argentino sono imprescindibili. Ci sono molti nomi sul taccuino della dirigenza comasca ma nelle ultime ore è spuntato l’interesse per Nico Gonzalez della Juventus.