Milinkovic-Savic torna in Serie A: colpo a costo zero

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Serie A: lo attende un accordo con una big.

Il futuro del centrocampista serbo sta cambiando nuovamente dopo l’addi alla Lazio e al calcio europeo. Ha ritrovato Simone Inzaghi con cui ha lavorato anni fa in maglia biancoceleste ma potrebbe essere la sua prima e ultima stagione con il tecnico italiano in terra saudita perché ha il desiderio di tornare in Serie A dopo diversi anni lontano dal calcio di altissimo livello.

La Serie A è un campionato che ha visto l’exploit definitivo di Sergej Milinkovic-Savic e ora il serbo vuole tornare per vivere alla grande i suoi ultimi anni di carriera.

Calciomercato, Milinkovic-Savic torna in Serie A: le ultime

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic è rimasto negli annali del calcio italiano e nei desideri di molti club che sono alla ricerca di talenti generazionali che a qualunque età possano fare la differenza ad alti livelli. Il suo addio alla Lazio per accettare l’Arabia Saudita non è stato mai digerito dalle grandi società italiane che ora vogliono riportarlo in Serie A.

Il futuro di Milinkovic è una possibilità concreta per i club di Serie A. Ci sono già le prime voci che lo vorrebbero in una big.

Secondo le ultime notizie di mercato, il ritorno di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A è una possibilità concreta nei prossimi mesi: si sta già trattando per l’accordo.

Juventus su Milinkovic-Savic: colpo a zero per giugno

Il profilo di Sergej Milinkovic-Savic piace da sempre a tutte le big del calcio italiano che sono alla ricerca di un centrocampista box to box che possa fare la differenza in Serie A e anche in Europa.

Secondo quanto riferisce Niccolò Ceccarini, la Juventus sta lavorando con gli agenti di Milinkovic-Savic per riportarlo in Serie A a giugno. Il centrocampista serbo vuole tornare in Italia per vivere ancora esperienze di altissimo livello e vuole farlo con un club di prima fascia.

La Juventus lo ha seguito a lunghissimo ai tempi della Lazio ma non c’è stato mai modo di acquistarlo e ora che si apre l’occasione di prenderlo a costo zero potrebbe essere il momento giusto per vestirlo di bianconero.

Milinkovic-Savic alla Juve: contratto in scadenza

La Juve vuole riportare Milinkovic-Savic in Serie A e regalare un centrocampista di altissimo livello a Tudor. Potrebbe prendere il posto di Teun Koopmeiners che, invece, finirà sul mercato se non riuscirà a ingranare la marcia anche in questa stagione.

Milinkovic ha il contratto in scadenza nel 2026 con l’Al Hilal e non rinnoverà: i suoi agenti stanno cercando l’accordo con la Juve per arrivare alle firme del pre-contratto già a gennaio.