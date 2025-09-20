Juventus, a gennaio arriva il grande escluso del Real Madrid

La Juventus si è già messa in moto per continuare a crescere e per trovare i calciatori giusti che fanno al caso di Tudor.

I bianconeri hanno iniziato la stagione nel modo corretto, vincendo tutte le partite di Serie A e mettendosi subito in gioco in Champions League con una partita complicatissima contro il Borussia Dortmund che, però, ha messo subito in mostra tutte le difficoltà che si affronteranno d’ora in avanti.

La dirigenza ha migliorato di molto la rosa a disposizione di Tudor ma per gennaio sono previsti altri colpi importanti per dare alla squadra qualche altro campione su cui fondare le basi per il futuro.

Juventus, a gennaio un colpo dal Real Madrid

La Juve ha intenzione di tornare a vincere e quindi tra le grandi del calcio italiano e internazionale. Da tempo manca assaporare la vittoria di un trofeo davvero importante e ora per Tudor lottare per lo Scudetto è diventato l’obiettivo primario per questa stagione.

L’inizio del campionato è estremamente incoraggiante da questo punto di vista ma la squadra dovrà abituarsi a questi ritmi e non cedere di fronte alle prime difficoltà.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha in mente di chiudere un super colpo dal Real Madrid a gennaio.

Calciomercato Juventus: obiettivo Endrick dal Real Madrid

La Juventus è sulle tracce di tanti calciatori importanti che possano fare la differenza con effetto immediato e costruire anche solide basi per il futuro, con l’obiettivo di costruire un colosso che possa vincere molti trofei.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, la Juventus è sulle tracce di Endrick per il mercato di gennaio. L’attaccante brasiliano non rientra nei piani di Xabi Alonso che ha fatto un altro tipo di scelte per il suo Real Madrid e il giovanissimo jolly offensivo ora si è convinto a lasciare i Blancos.

La Juventus potrebbe approfittare della grande occasione che si può presentare nel mercato di gennaio e portare uno dei talenti più importanti al mondo in Serie A a vestire la maglia bianconera.

Endrick alla Juventus: ok con vista Mondiale

La Juventus vuole Endrick per gennaio per rinforzare ancora di più un reparto già fortissimo ma che può diventare davvero devastante con l’innesto del campione brasiliano che a Madrid sta trovando sempre meno spazio.

Endrick ha aperto alla destinazione bianconera perché vuole andare al Mondiale, vuole essere uno dei convocati da Ancelotti per la competizione internazionale ma sa che per farlo dovrà scendere in campo con continuità nei prossimi mesi.