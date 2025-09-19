Juventus delusa, scambio con il Milan: si chiude a gennaio

Possibile colpo di scena in Italia con Juventus e Milan che porterebbero avanti una trattativa per cercare di dare un segnale al resto della rosa, chiunque delude può andar via.

Ci sono delle novità che riguardano proprio quella che sembra essere la scelta presa dalla società bianconera che dopo questo inizio di stagione positivo sta valutando ora già delle decisioni da prendere in vista dei prossimi mesi e della prossima stagione. Ci sono alcuni giocatori che la Juventus può fare fuori dal progetto e attenzione al Milan.

In tutte le squadre ci sono cose che vanno e cose che vanno meno, per questo motivo ci sarà sempre la possibilità di lasciare aperta una porta tra anche club stesso italiani per lavorare su alcuni scambi di mercato. Occhio ora a quello che può accadere tra Juventus e Milan.

Possibile scelta a sorpresa tra Juventus e Milan che pensano ad uno scambio di mercato che può seriamente dare una svolta al progetto. Perché in questo momento ci sono delle novità che riguardano proprio quello che può accadere in vista dei prossimi mesi quando si tornerà a parlare nuovamente di mercato con la sessione invernale di gennaio.

Calciomercato: scambio Juventus-Milan, la scelta

Occhio a quello che può accadere tra Juventus e Milan, entrambi i club sono rimasti delusi dall’inizio di stagione di alcuni dei loro giocatori e per questo valutano un cambiamento importante da fare. Incide molto anche la situazione contrattuale di alcuni giocatori che possono andare via subito.

Vive una situazione complicata il Milan che si ritrova con il problema della porta. Maignan è in scadenza nel 2026 e non sembrano esserci possibilità di rinnovo con il portiere francese. Per questo motivo serve cercare un nuovo portiere e tra i vari nomi adesso spunta fuori l’occasione del portiere della Juventus Di Gregorio.

La Juventus è rimasta delusa da Di Gregorio che può anche essere messo sul mercato e attenzione alla svolta a sorpresa per gennaio. Perché potrebbe aprirsi anche l’occasione di uno scambio con il Milan per Maignan o altri giocatori della rosa rossonera.

Se Maignan dovesse andar via poi a fine stagione, il Milan può pensare proprio a Di Gregorio della Juventus che può essere messo sul mercato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Tanti i giocatori della rosa del Milan che piacciono alla Juventus e possono tornar comodo per uno scambio, come anche Tomori e Loftus Cheek che hanno un futuro in dubbio.