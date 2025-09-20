Camavinga lascia il Real a gennaio: giocherà per una big di Serie A

Il fatto che Xabi Alonso non straveda per lui starebbe portando Camavinga a valutare seriamente la possibilità di lasciare il Real a gennaio.

Il tutto in virtù del prossimo Mondiale, competizione che il centrocampista vorrà giocare, e da protagonista, con la maglia della Francia. Essendoci concorrenza, l’ex Rennes è consapevole di dover trovare una soluzione che gli permetta di essere protagonista, motivo per il quale avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista del prossimo calciomercato invernale, individuando in quella italiana l’opzione che potrebbe accontentarlo di più, sotto ogni punto di vista, economico e sportivo.

Camavinga in Serie A: firma per una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Eduardo Camavinga, destinato a lasciare il Real Madrid nel prossimo calciomercato invernale per via del poco spazio che fino a questo momento Xabi Alonso è riuscito a ritagliarli.

Continuare così potrebbe essere nocivo, soprattutto in vista del prossimo Mondiale, motivo per il quale il francese stesso avrebbe cominciato a prendere in considerazione l’idea di andare via. Ovviamente lo farebbe solo per una soluzione che gli permetterebbe di trovare continuità e fiducia ai massimi livelli, anche perché nei suoi anni con la maglia dei Blancos ha dimostrato di riuscire a gestire, senza neanche troppo affanno, pressione e aspettative. Da capire quali saranno le condizioni del suo trasferimento, ma essendo un profilo che fa gola Camavinga potrebbe diventare il colpo a centrocampo di una grande di Serie A il prossimo gennaio.

Stando alle ultime notizie, infatti, complice anche la delusione Diouf, l’Inter valuterebbe la possibilità di ingaggiare il francese classe 2003 solo nel momento in cui si palesassero le condizioni, anche perché stiamo parlando di un calciatore dal valore pari se non addirittura superiore ai 60 milioni di euro che interessa anche, e soprattutto, in Premier League.

Pagano Camavinga 60MLN

Il Real Madrid si è detto disposto a privarsi di Eduardo Camavinga, anche perché Xabi Alonso non stravederebbe per l’ex Rennes. Un’occasione del genere potrebbe fare al caso dell’Inter, che sotto traccia avrebbe già cominciato a contattare chi di dovere per capire la fattibilità dell’operazione.

La sensazione, però, è che le possibilità di vedere Camavinga in Serie A sono basse, non solo per una questione economica, visto che il Real lo valuta 60 milioni, ma anche perché sul calciatore ci sarebbe la concorrenza di mezza Premier League. Tra tutte le squadre, riportano i colleghi di Fichajes, il Newcastle sembrerebbe quella più convinta, oltre che quella in vantaggio per l’ingaggio del francese, ma allo stesso tempo non è a prescindere da sottovalutare la presenza dell’Inter in questa corsa, perché da un momento all’altro la situazione potrebbe ribaltarsi. Staremo a vedere.