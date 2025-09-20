Inter-Juve, affare a gennaio: lo scambio accontenta Chivu e Tudor

Lo scambio a sorpresa tra Inter e Juventus risolve un problema per entrambe le squadre: dialoghi che possono partire a breve

Pochi giorni fa, abbiamo assistito a un derby d’Italia che di certo rimarrà nella storia. Un altro tourbillon di emozioni pazzesche, come il 4-4 dello scorso anno. Ancora una volta, girandola impazzita di reti, che ha premiato la Juventus per 4-3. Inter battuta al termine di una gara che a un certo punto sembrava avere in pugno, punita da alcuni gravi errori. In realtà, a ben guardare, dal punto di vista tecnico non è stata una partita eccellente, anche se ha divertito comunque gli spettatori.

Sia i bianconeri che i nerazzurri hanno messo in mostra alcuni pregi e alcuni limiti, il che fa supporre che, a prescindere da come andranno le cose prossimamente, entrambe interverranno sul mercato a gennaio. E forse, una delle migliori soluzioni, potrebbe essere rappresentata da uno scambio tra di loro in grado di accontentare tutti e due gli allenatori e risolvere alcuni problemi.

Inter, Frattesi deluso vuole andar via: la Juve mette sul piatto Koopmeiners

L’inizio di stagione si è caratterizzato anche per il rendimento decisamente sotto le attese di due giocatori che invece erano attesi come potenziali protagonisti. Parliamo di Frattesi da una parte e Koopmeiners dall’altra. Chissà che cambiando maglia non siano tutti più contenti.

Il centrocampista interista, nonostante le voci di mercato, è rimasto, supponendo che con Chivu avrebbe avuto più spazio. Invece, pochissimi minuti per lui in campo e una delusione che monta. Dall’altra parte, l’olandese, in bianconero, era atteso al riscatto dopo una stagione negativa, ma le prime prove in campo hanno confermato il trend negativo. E allora, se da un lato Frattesi pensa a lasciare l’Inter, la Juve, che lo ha sempre apprezzato, potrebbe proporre Koopmeiners in cambio.

Inter e Juventus, il Napoli ha già lanciato segnali: la corsa scudetto sarà dura

I due giocatori potrebbero ben incastrarsi nei meccanismi di metà campo della squadra rivale. Questa e altre mosse serviranno, per alzare l’asticella. Perché c’è un Napoli che corre già, eccome.

Dopo la vittoria dello scudetto, gli azzurri si sono notevolmente rinforzati. E almeno per il momento, sembrano poter fare corsa di vertice. Le contendenti possono sicuramente dare fastidio, ma dovranno evidentemente dare il massimo per provare a scalzare Conte e soci dalla vetta.