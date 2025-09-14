Esonero e scelta già fatta: pronto De Rossi al suo posto

Un ultimatum con scelta già fatta, per quanto riguarda l’esonero in Italia e ciò che ne consegue con De Rossi che ritorna.

L’allenatore di Roma aveva fatto benissimo col suo impatto avuto all’interno del calcio italiano. Dopo il ruolo all’interno dello staff di Mancini, ha dimostrato di poterci stare ad alti livelli.

Prima con la scelta della SPAL, non proprio in un’avventura felicissima, ma poi con l’approdo alla Roma dove sì, è finita con l’esonero, ma pure rivitalizzando una squadra che con Mourinho non se la stava passando poi così bene. Ed è per questo che la scelta che cade su di lui può essere quella vincente, in un momento storico per una piazza importante in Italia che sta facendo fatica e non poco a risalire la china dopo un periodo buio che sta vivendo negli ultimi anni.

Daniele De Rossi è la scelta: ultimatum al tecnico prima dell’esonero

A svelare le ultime sull’esonero è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato quella che è la fiducia che il club sta avendo nel suo allenatore, concedendogli comunque un’ultima occasione dopo quanto di tremendo si è vissuto – sportivamente parlando – in queste prime tre giornate di campionato.

Zero punti in tre partite e ventesimo posto per una squadra che era partita con l’ambizione di dimenticare l’annata precedente per giocarsi una chance tra le prime della classe. Una situazione attuale disastrosa per un club che, non dovesse invertire la rotta, vivrà un’altra annata da squadra che rischia la retrocessione.

Fino a questo momento, Massimo Donati non è riuscito a cambiare la tendenza alla Sampdoria. È per questo che, tornando su De Rossi – era cercatissimo già nella passata stagione e prima di Donati sembrava lui l’indiziato numero uno per la panchina -, la società blucerchiata sceglierebbe così sin da subito il suo nuovo allenatore. Fece uguale il Genoa, club che scelse Gilardino dopo un periodo non felice ai Grifoni, per poi ritrovarsi in poco tempo con una rimonta pazzesca che portò il Genoa dov’è adesso, in Serie A e con Patrick Vieira a guidare una squadra che può far bene, da metà classifica in Serie A.

De Rossi ha diverse chiamate: dove allenerà l’ex Roma

Diverse pretendenti per Daniele De Rossi, anche all’estero. Ma lui vuole restare in Italia per due motivi. Il primo è la presidenza alla sua Ostia Mare, l’altra è legata alla possibilità di allenare ancora in Italia.

Il tecnico ex Roma aspetta una grande chiamata, magari dalla Serie A, oppure proprio in uno storico club come può esserlo quello della Sampdoria. Intanto per lui chiamate sono arrivate dalla Turchia – anche il Fenerbahce ci aveva provato prima dell’arrivo di Tedesco – e dall’Arabia Saudita. Lui vuole l’Italia e la Samp può fare al caso suo.