Scelta fatta sull’esonero: deciso anche il nuovo allenatore

Il deludente e complicato inizio di stagione potrebbe portare la dirigenza a prendere una decisione drastica.

A fronte di questo la partita in programma questo weekend avrà un peso specifico importante sul futuro dell’allenatore, anche se il club potrebbe già aver fatto una scelta. Nulla di confermato per il momento, si aspetta per l’appunto il prossimo risultato, ma la sensazione è che a partire da lunedì ci sarà un volto nuovo a guidare la squadra, profilo d’esperienza internazionale liberatosi senza neanche farlo apposta qualche settimana fa dal suo precedente incarico.

Scelta fatta sull’esonero: annuncio dopo il weekend

Il calciomercato degli allenatori già sta cominciando a muovere pedine importanti in tutti i campionati, soprattutto quelli inglesi, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la seconda panchina della stagione. Dirigenza e proprietà starebbero portando avanti le loro riflessioni con un obiettivo: prendere la decisione migliore per permettere alla squadra di ripartire una volta e per tutte dopo un inizio di campionato disastroso.

Allo stesso tempo, però, l’idea sarebbe quella di confermare la fiducia all’attuale guida tecnica, anche per evitare di dichiarare già fallito un ambizioso e oneroso progetto tecnico, scenario comunque possibile (e plausibile) solo nel momento in cui nel prossimo weekend dovesse arrivare una vittoria. In caso di un ennesimo risultato negativo la proprietà procederà con l’esonero dell’allenatore, consapevole del suo destino nel momento in cui le cose non dovessero cambiare per il meglio.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, la permanenza di Graham Potter sulla panchina del West Ham è appena a un filo. Se contro il Brighton dovesse arrivare la terza sconfitta in altrettante partite di campionato, gli Hammers non ci penserebbero più di due secondi ad esonerarlo, visto che l’alternativa sarebbe nel frattempo anche già stata individuata.

Svelato anche il nuovo allenatore

Ovviamente la speranza è che si possa continuare con Graham Potter, ma se così non dovesse essere il West Ham avrebbe già pronta l’alternativa sulla quale andare a puntare. Nulla di confermato per il momento, anche perché tutto è legato a quello che succederà con l’ex Chelsea, ma la sensazione è che se la panchina dell’inglese dovesse saltare, gli Hammers punterebbero sull’esperienza di Nuno Espirito Santo, reduce da una più che convincente esperienza al Nottingham Forest.

Qualora la pista portoghese non dovesse decollare, l’altro nome in lista per la panchina sarebbe quello di Slaven Bilic, croato classe 1968 che conosce molto bene l’ambiente Clare & Blue, considerata la sua esperienza tra il 2015 ed il 2017 quando alla guida dei West Ham totalizzò 109 panchine, 48 vittorie, 22 pareggi e 22 sconfitte per una media di 1.80 punti a partita.