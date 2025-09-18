Juventus: ribaltone in panchina, c’è una voce sul futuro di Tudor

Colpo di scena Tudor. C’è il retroscena sul futuro dell’allenatore croato, confermato alla guida dei bianconeri con il rinnovo dello scorso 13 giugno. A distanza di mesi, però, arrivano dei nuovi aggiornamenti su alcune clausole presenti nel suo contratto che possono cambiare il futuro della Juventus.

L’avvio di stagione è da considerarsi positivo per la Juventus, che ha mostrato le sue potenzialità qualità in queste prime uscite in campionato e Champions League.

La bravura di Tudor è stata quella di creare sin da subito un gruppo coeso che rappresenta a pieno la juventinità. Intanto, è il giornalista Matteo Moretto a rivelare nuove indiscrezioni dell’accordo del tecnico con la Vecchia Signora.

Quale sarà il futuro di Tudor alla Juventus?

Nuovi aggiornamenti relativi al destino del tecnico dei bianconeri. Ecco le ultimissime riguardo la scelta finale da parte del club che a giugno ha rinnovato il contratto dell’allenatore, subentrato la scorsa stagione a Thiago Motta.

Dopo aver condotto la Juventus in Champions League, il mister ha vissuto una prima parte burrascosa dovuta alle continue voci sul suo conto.

Tudor Juventus: cosa può succedere

Dal ritorno di Conte fino alla suggestione Spalletti, in estate ci sono state tante voci sul futuro in panchina della Juventus.

Alla fine la scelta del club è stata quella di continuare con Igor Tudor, che ha siglato un lungo accordo con la Vecchia Signora.

Comolli, infatti, ha dato fiducia all’ex difensore che sin da subito è stato apprezzato da buona parte del popolo juventino, che chiedeva a gran voce la sua riconferma.

Ma c’è un dettagli importante riguardo il contratto dell’allenatore con a Juventus. Ecco il retroscena svelato in queste ore.

Spalletti alla Juventus è solo un sogno: Tudor ha già conquistato i tifosi

E chi in estate sperava nel ribaltone dovrà ricredersi. Anche nei prossimi mesi, infatti, salvo clamorosi colpi di scena, la Juventus è intenzionata ad andare avanti con Tudor in panchina.

Nell’accordo fra i bianconeri ed il tecnico croato, è stata tolta la clausola da 1 milione di euro per l’addio anticipato. Dunque, nelle intenzioni della società c’è la volontà di rispettare la scadenza naturale del contratto fissata a giugno 2027 con lo stipendio di Tudor che è salito fino a 3 milioni netti a stagione.

Un riconoscimento dell’ottimo lavoro fin qui fatto dall’allenatore che comunque ha portato dei buoni risultati alla Juventus.