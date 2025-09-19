Juve: blitz in Premier, doppio colpo a zero

I bianconeri potrebbero sfruttare una situazione davvero complicata in Premier League per andare a chiudere una doppia operazione in entrata

Sono giorni complicati in casa Chelsea per due situazioni che stanno tenendo banco. Secondo le ultime indiscrezioni, il sindacato sarebbe intervenuto in prima persona per andare a risolvere alcune questioni. Al momento la volontà dei Blues è quella di non prendere decisioni improvvise e restare sulla posizione di un addio direttamente a gennaio. Ma attenzione anche alla possibilità magari di una rescissione per un comportamento non proprio corretto nei propri confronti.

E in quel caso la Juventus ritornerebbe assolutamente in corsa. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la questione. Si tratta sicuramente di un tema che terrà banco per diverso tempo e i bianconeri continueranno a restare alla finestra con l’obiettivo di capire la fattibilità di questa doppia operazione a parametro zero durante il calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juve: possibile un doppio affare, i dettagli

La Juventus è stata sicuramente molto attiva sul calciomercato in estate, ma non si esclude la possibilità che possa andare a chiudere altre operazioni anche a gennaio. Per il momento non si hanno delle indicazioni precise anche se la situazione che sta accadendo in casa Chelsea continua ad essere seguita con attenzione.

Secondo le informazioni a disposizione, il sindacato dei calciatori ha aperto un’indagine per fare un punto della situazione su Sterling e Disasi. Il comportamento del Chelsea non è piaciuto e i londinesi ribadiscono la loro volontà di cederli durante il calciomercato invernale. Ma, in caso di scelte troppo dure, non è da escludere che si possa optare per una rescissione e quindi la possibilità di trovarsi una squadra da soli. E una situazione simile sarebbe davvero molto conveniente per la stessa Juventus.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Per il momento Disasi e Sterling sono due calciatori del Chelsea anche se il loro caso continua a tenere banco in casa del club londinese. La Juventus resta alla finestra pronta a sfruttare qualsiasi occasione dovesse capitare.

Mercato Juve: Disasi e Sterling restano due obiettivi

Disasi e Sterling da tempo sono sulla lista della Juventus e restano due obiettivi di calciomercato dei bianconeri. Naturalmente si tratta di operazioni non semplici da concludere per motivi differenti, ma, in caso di una apertura allo svincolo, Comolli sarebbe pronto a fare un tentativo.

Vedremo come si svilupperà la situazione e se ci sarà davvero la possibilità di chiudere una operazione simile oppure si andrà su giocatori differenti.