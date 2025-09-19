Infortunio shock per Diao: tempi di recupero lunghissimi

L’infortunio di Assane Diao è gravissimo per il Como: l’attaccante senegalese è fermo da tanto tempo e ora la situazione è peggiorata.

Il Como ha fatto un mercato molto importante, portando nuovi giovani calciatori a disposizione di Cesc Fabregas anche in questa sessione estiva. Sono arrivati anche diversi attaccanti e qualche nuovo esterno offensivo, utile per sostituire Assane Diao, assente sin dalla fine della scorsa stagione per un infortunio che si sta rivelando sempre più complicato e delicato da gestire.

Assane Diao è fermo ormai da mesi ma la situazione non migliora e ora tutto il Como e Cesc Fabregas è estremamente preoccupato per il suo riorno in campo: si allungano i tempi di recupero.

Como, infortunio serio per Assane Diao

Il nome di Assane Diao è stato scoperto lo scorso anno dalla Serie A e dal calcio italiano. Con Fabregas è riuscito subito a mettere in mostra il suo enorme talento e ha contribuito in maniera importante alla salvezza dei lariani e al sogno di poter ambire a grandi traguardi in futuro.

Diao è fermo da diversi mesi, il Como non lo ha recuperato neppure duranre il periodo di preparazione atletica per la nuova stagione e ora è arrivato un altro annuncio che certamente non fa piacere ai tifosi del Como né a Fabregas.

Secondo le ultime notizie, il Como non recupera ancora Assane Diao e la situazione legata al suo infortunio ora è sempre più delicata da gestire.

Infortunio Diao: si allungano i tempi di recupero

L’infortunio di Diao ha complicato i piani del Como per questa nuova stagione e ora Fabregas sta cercando le armi giuste per permettere alla sua squadra di fare ancora bene e di sognare in grande, puntando a una crescita generale anche nei risultati e di conseguenza negli obiettivi di fine stagione.

Il tutto ancora senza Diao che ne avrà per almeno un altro mese ancora. Il senegalese è fermo da tempo e non riesce a recuperare al 100% ma Fabregas non intende prendersi rischi e preferisce aspettare ancora un po’.

“Non prendo nessun rischio su Diao“, ha detto Fabregas in conferenza stampa, “preferisco 3-4 settimane in più ma vederlo poi tornare al 100% perché è un’arma molto importante per noi con tutte queste squadre che ti vengono a prendere“.

Diao out per infortunio: quando torna

Diao ha sofferto di una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro. Si è operato alla fine della scorsa stagione ma poi è andato incontro ad altri problemi e quindi è rimasto ancora fermo ai box.

“Deve essere importante per noi nella seconda parte di stagione“, ha poi concluso Fabregas parlando delle condizioni di Diao: di fatto l’attaccante senegalese tornerà in campo a fine anno a pieno regime.