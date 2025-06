Colpo mozzafiato del Como: l’ha convinto Fabregas, l’annuncio

Il Como ha intenzione di fare le cose sul serio, le ambizioni sono alte, e le ultime notizie di calciomercato lo confermano ulteriormente.

Stando a queste, infatti, la società Lariana ci avrebbe provato in queste ore per uno degli attaccanti migliori della scorsa stagione. Addirittura Cesc Fabregas è sceso in campo per parlare in prima persona con il calciatore per convincerlo ad accettare un progetto tecnico ancora in fase di realizzazione ma che da qui a qualche anno permetterà a chiunque è coinvolto in esso di togliersi parecchie soddisfazioni.

Colpo mozzafiato del Como per sognare l’Europa

Dopo il decimo posto della passata stagione il Como ha adesso in mente di puntare l’Europa, anche perché si è capito che grazie agli importanti investimenti della proprietà la Serie A è oramai diventata la sua dimensione, anche se l’obiettivo è quello di migliorarsi per diventare una delle realtà migliori in Italia.

E di questo passo il club Lariano ci riuscirà prima del tempo, dato che anche in questo calciomercato area tecnica e dirigenza starebbero lavorando in simbiosi alla perfezione. Dopo il colpo Martin Baturina, infatti, l’obiettivo è quello di andare a rinforzare la rosa di Cesc Fabregas con ancora più qualità ed esperienza, motivo per il quale il Como avrebbe tentato il colpo mozzafiato, uno di quelli che avrebbe seriamente candidato la formazione lombarda ad un posto tra le prime 7 della Serie A nella prossima stagione.

Stando a quanto riportato in esclusiva da Fabrizio Romano nel corso dell’ultimo video aggiornamento sul suo canale YouTube, nel corso della giornata di oggi il Como ha fatto un serio tentativo per Antony, esterno classe 2000 del Manchester United che nella seconda parte della passata stagione ha fatto faville con la maglia del Real Betis totalizzando 26 presenze, 9 gol e 5 assist, più di quanti non ne avesse fatti in diversi anni con i Red Devils.

Como scatenato: l’ha convinto Fabregas

Il Como ha cercato di regalare a Cesc Fabregas Antony, calciatore con il quale l’allenatore spagnolo avrebbe anche parlato per cercare di convincerlo a sposare la causa comasca. Nonostante questo tentativo, però, riporta il collega Fabrizio Romano che le parti non sono riuscite a trovare un accordo, e dunque questo incredibile affare non si farà.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che le strade del calciomercato sono infinite e che stiamo solo al 20 di giugno, quindi non è da escludere che il Como possa nuovamente farsi avanti per Antony, anche se solo a determinate condizioni, anche perché comunque stiamo parlando di un calciatore di cui si parlerà tanto nel corso di quest’estate.