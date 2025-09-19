Esonero nel weekend: Cannavaro pronto a tornare in Serie A

Una panchina traballa in Serie A, per i risultati ottenuti fino a questo momento e con il nome di Cannavaro tra le ipotesi del ritorno in Serie A.

Il Mister partenopeo ha già allenato anche in Champions League, ma in Serie A non gli sono mai state concesse vere occasioni se si considera che, nonostante la salvezza che riuscì ad ottenere in poche giornate quando chiamato dall’Udinese nel finale di stagione e che vide Eusebio Di Francesco retrocesso col Frosinone nel 2024, nessuno lo ha più chiamato.

In più occasioni Cannavaro si è definito e dimostrato pronto per una Serie A che lo ha poi puntualmente scartato nei momenti del bisogno, occhio invece all’occasione che invece potrebbe nascere adesso e alle primissime giornate del campionato per lui in Italia.

Serie A, esonero nel weekend: può saltare la prima panchina

Una prima panchina in Serie A rischia di saltare dopo un punto in quattro giornate che sta vedendo l’allenatore a rischio esonero, con i primi rumors legati al cambio in panchina.

Già in settimana e prima della sconfitta di questo weekend, su Bet365 avevano fatto sapere che l’esonero del tecnico di Pescara era possibile, con la partita che avrebbe giocato in casa, la sua squadra, contro una diretta concorrente. E la sconfitta di questa sera, contro il Cagliari, può confermare le cose.

La salvezza che vogliono trovare a Lecce è già a rischio, vedendo il club del Via del Mare già ultimo in classifica e con un solo punto trovato, alla prima giornata, dalla formazione allenata da Di Francesco. L’ex allenatore di Venezia e Frosinone rischia di separarsi dal Lecce con licenziamento, dopo che i salentini hanno scelto di salutare Giampaolo, reduce dalla salvezza ottenuta nel 2024/2025, per ritrovarsi ora in una situazione complessa. Cannavaro, come riporta la stessa fonte, è il primo nome possibile per la panchina.

Cannavaro tra le prime scelte: ci sono anche le alternative

Oltre al nome di Fabio Cannavaro, a Lecce e per sostituire il possibile esonerato Di Francesco, figurano altri nomi. Tra gli allenatori attualmente liberi e svincolati ci sono i nomi di Walter Mazzarri e dell’ex Luca Gotti. Difficile, invece, ipotizzare un ritorno di Giampaolo, almeno per ora.

Fabio Cannavaro, in più di un’occasione, si è definito “pronto” per il ritorno in Serie A. Ed è per questo che, mai come questa volta e in caso di esonero per Di Francesco – da capire se il club salentino gli concederà un’ultima chance contro il Bologna, alla prossima -, sarà proprio questa di Lecce la grande occasione che arriverà per Cannavaro.