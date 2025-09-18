Torna in panchina dopo l’esonero: decisiva la partita con la Roma

La stagione è appena iniziata, eppure, sono già in atto diversi cambiamenti per quanto riguarda le panchine anche delle grandi società che pensano di dare una scossa con il cambio allenatore.

Sono già diverse le panchine che sono saltate e ora un altro ribaltone è di fatto annunciato con l’allenatore italiano che può tornare in panchina dopo l’esonero. Tutto pronto perché ci sono voci che riguardano proprio l’ex Inter che sembra sia stato scelto per mettersi di nuovo a lavoro e occhio a quello che potrebbe accadere perché da vicino riguarda anche la Roma.

Già le prossime ore saranno decisive per capire se si possa arrivare alla conclusione di un accordo che può portare ad un cambio immediato in panchina per la svolta della carriera dello stesso allenatore che può rimettersi in gioco subito e provare ad ottenere risultati importanti per completare la sua crescita. Perché una società sembra pronta a cambiare allenatore visto l’esonero.

Esonero deciso: la scelta del sostituto porta all’ex Inter

Occhio al possibile colpo di scena che può arrivare già nelle prossime ore perché si parla di quella che è la scelta della società di puntare sul tecnico italiano dopo aver esonerato l’allenatore.

Sono diversi gli allenatori di livello importante che sono in questo momento senza squadra e tra questi spiccano anche quelli italiani come Spalletti, Mancini, Thiago Motta e Paolo Vanoli. Proprio quest’ultimo potrebbe rimettersi in gioco da subito in una sfida davvero importante perché una società ha licenziato l’allenatore e può puntare su di lui.

Ci sono conferme che riguardano la scelta del Panathinaikos che pensa a Paolo Vanoli come nuovo allenatore dopo l’esonero del precedente tecnico che è stato licenziato. La società greca pensa all’ex collaboratore di Conte che ha già lavorato all’estero con Chelsea e la sua esperienza personale con lo Spartak Mosca.

Gli ultimi anni li ha vissuti in Italia sulle panchine di Venezia e Torino, ma ora Paolo Vanoli può diventare il prossimo allenatore del Panathinaikos dopo l’esonero di Rui Vitoria. Trattativa aperta con la dirigenza che sta parlando con il suo agente Andrea D’Amico. Se dovesse chiudersi l’accordo, Vanoli giocherebbe l’ultima partita decisiva in Europa League sulla panchina del Panathinaikos contro la Roma di Gasperini.