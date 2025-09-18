Serie A, l’attaccante sarà indisponibile per un mese: il motivo

L’allenatore dovrà fare i conti con un’assenza piuttosto importante nel prossimo mese, e poco più, di campionato.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante salterà almeno due partite per via di un impegno che si è sovrapposto a quello della sua squadra. Una cosa impensabile, soprattutto se si considera il fatto che questo non coincide neanche con la sosta per le Nazionali. Nulla di più si può fare se non mostrare tutto il proprio disaccordo, ma questo a poco servirà visto che a rimetterci saranno squadra ed allenatore, che in qualche modo dovrà capire come fare a meno dell’attaccante.

L’attaccante sarà indisponibile per un mese

Uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione salterà le prossime gare di Serie A. L’allenatore è da poco venuto a conoscenza di questa cosa, venendo anche un pò colto di sorpresa visto che l’attaccante non è indisponibile perché infortunato.

La realtà è che il ragazzo non sarà a disposizione per via di un impegno parallelo a quelli della sua squadra di club, che da tutta questa situazione non può che uscirne indubbiamente danneggiata. Dal canto suo dirigenza e proprietà hanno già espresso tutto il loro disappunto, ma nulla si può fare perché la decisione è già stata presa, e di mezzo non c’è un ente qualunque bensì la FIFA.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fantacalcio, Runjaic dovrà fare a meno di Iker Bravo per almeno il prossimo mese di campionato. L’attaccante dell’Udinese è stato infatti convocato dalla Nazionale spagnola per il Mondiale di categoria (U20), che comincerà tra 10 giorni e terminerà il 20 ottobre. Arrivati a questo punto il club friulano poco può farci, anche perché a differenza del Milan, che si è opposto ad uno scenario del genere, i bianconeri hanno sempre dato disponibilità alla convocazioni dei propri giocatori.

Svelate quale partite salterà l’attaccante

Iker Bravo sarà indisponibile per via del Mondiale U20 con la Spagna. Osservando il calendario dell’Udinese, e paragonandolo a quello della competizione organizzata dalla FIFA, l’attaccante spagnolo dovrebbe saltare al massimo 4 partite di Serie A Enilive, 5 se si conta anche la Coppa Italia.

La prima è quella di sabato contro il Milan, in programma alle 20 e 45 al BluEnergy Stadium. La seconda è quella contro il Palermo, mentre le ultime sono quelle contro Sassuolo, Udinese e Cremonese. Quest’ultima, però, è un grande punto interrogativo, anche perché dipenderà ovviamente dal percorso che la Spagna farà al Mondiale. Se le giovani Furie Rosse dovessero arrivare in finale (20/10) il rientro in Italia di Iker Bravo potrebbe addirittura slittare. Staremo a vedere.