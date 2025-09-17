Plusvalenze Juve, prime conseguenze: si chiude l’udienza

Possibile svolta per il mondo Juventus perché dopo quanto accaduto negli ultimi anni con l’accusa di plusvalenze fittizie ora ci sono le prime conseguenze che arrivano.

Sono stati anni complicati per la Juventus che è finita per l’ennesima volta nell’occhio del ciclone dopo quanto è accaduto con l’ex gestione del presidente Andrea Agnelli e i suoi dirigenti, su tutti Maurizio Arrivabene che è l’ex amministratore delegato della Juve. Il club bianconero ha ricevuto pesanti accuse e per questo motivo che si è arrivati anche ad une penalizzazione in punti tolti in classifica e diverse altre sanzioni pronte.

Un momento davvero incredibile quello vissuto in Italia per la Juve che ha subito attacchi di ogni tipo su tutti i fronti e l’accusa pesante è arrivata proprio ai massimi esponenti dell’ex gestione che sono stati poi costretti a farsi da parte per evitare di infangare ancor di più il marchio Juventus.

Dopo i disastri economici, la Juve ha provato a rimediare con le plusvalenze che hanno portato soltanto ancor più problemi, fino a vedere addirittura le dimissioni dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che hanno deciso di farsi da parte per assumersi le colpe e cercare di non creare ulteriori danni al mondo Juventus.

Plusvalenze Juventus, arriva la prima udienza

Attenzione ora a quello che potrebbe accadere perché ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano proprio l’appuntamento fissato per queste ore nella Grande Sala del Palazzo della Corte di Giustizia Europea a Lussemburgo, dove si terrà la prima udienza riguardi i ricorsi di Agnelli e Arrivabene sulle plusvalenze fittizie ai tempi della Juve.

Una giornata che potrebbe fare storia, perché proprio Agnelli e Arrivabene si aspettano di ricevere buone notizie dalla prima udienza della trattazione orale dei rinvii pregiudiziali presentati dal Tar Lazio riguardanti i ricorsi presentati per quanto riguarda le sanzioni inflitte dalla giustizia sportiva italiana nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie ai tempi della Juve.

Infatti, secondo quanto rivelato da Tuttosport, il ricorso di Agnelli e Arrivabene potrebbe portare a considerevoli conseguenze per l’attuale sistema della giustizia sportiva italiana e ora non resta che aspettare queste prossime ore per l’ufficialità della decisione presa.